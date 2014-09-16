کارن ابری نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره، گفت: دانشگاه ایرانیان از نظر وزارت علوم به رسمیت شناخته نمی شود و ابلاغیه ای از سوی این وزارتخانه به صورت مکتونب به دانشگاه ایرانیان ارسال شد.

وی ادامه داد: بر اساس این ابلاغیه، وزارت علوم به دانشگاه ایرانیان اعلام کرد که طبق مصوبه 27 خردادماه سال 93، مصوبه 25 تیرماه سال 93 که اجازه فعالیت به دانشگاه ایرانیان را داد، بلاثر و فاقد موضوع است.

به گفته مدیر کل دفتر آموزشهای غیردولتی غیرانتفاعی وزارت علوم، بر اساس این ابلاغیه، تاسیس موسسه "آموزش عالی ایرانیان" در شورای گسترش ذکر نشده و این موسسه فاقد مجوز است در نتیجه هر گونه فعالیت آموزشی و پژوهشی و امور مروبط به آن فاقد وجاهت قانونی است.

وی تاکید کرد: وزارت علوم فرصت دیگری برای کسب مجوزهای لازم به دانشگاه ایرانیان نداده است.

