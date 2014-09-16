به گزارش خبرنگار مهر، افزایش آمار های تکان دهنده اعتیاد و قاچاق مواد مخدر در سال های اخیر اتفاقا به موازات فعالیت شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر در استان بوده است.

ستادی که در جلسات خود به نظر می رسد از الگوهای از پیش تعریف شده تبعیت کرده و امروز بعد از چند سال فعالیت عدم یکدستی برنامه ها، خروجی نداشتن اغلب اقدامات و بی تاثیر بودن برنامه ها حداقل در کنترل گرایش به مصرف در آمارها مطلوب نیست.

کاهش سن اعتیاد، افزایش اعتیاد زنان، افزایش قاچاق مواد مخدر، برگشت قابل توجه بهبود یافته ها به اعتیاد مجدد و افزایش به گرایش مصرف مواد مخدر صنعتی از جمله معضلاتی است که ضرورت بازنگری در برنامه های کنترل و پیشگیری را تشدید می کند.

دستگاه های عضو علاوه بر برنامه های درون سازمانی در شورا به هم اندیشی نشسته و دغدغه های خود را طرح موضوع می کنند .دغدغه هایی که مجددا گره گشایی آن متوجه خود دستگاه شده و به نظر می رسد شورا حداقل در ایجاد یک انسجام عملکردی نقش برجسته ای در سال های اخیر نداشته است.

بطوریکه حتی در اجرای نقشه راه مبارزه با اعتیاد نتوانسته است به آمال خود دست یافته و نقشه ای که قرار بوده وظایف دستگاهی و میان دستگاهی برای مبارزه را ترسیم کند این روزها حتی دلیل بروز مشکل به عنوان پایه طرح ریزی و تصمیم سازی را نمی داند.

آمار اعتیاد در اردبیل نگران کننده است

فرماندار اردبیل معتقد است آمار اعتیاد و قاچاق مواد مخدر در اردبیل نگران کننده است و امروز اعتیاد یک مشکل شخصی و یک مشکل خانوادگی نیست بلکه همه جامعه را تحت شعاع خود قرار داده است.

جواد زنجانی با بیان اینکه اعتیاد به عنوان ام الجرائم دغدغه مهم امنیتی و اجتماعی و فرهنگی به شمار می رود، تصریح کرد: فرهنگ سازی و آگاه سازی اجتماعی باید در قالب آموزه های دینی و فرهنگی و سیاست های نظام به روشنی و شفافیت برای جوانان و نوجوانان تبیین شود.

فرماندار اردبیل اضافه کرد: مرگ های غیرطبیعی و اختصاص 55 درصد از مرگها ناشی از سوء مصرف مواد مخدر نقش مخرب اعتیاد و قاچاق مواد مخدر را تاکید دارد.

به گفته زنجانی باید برای مبارزه با این آفت همه مردم و مراجع اجرایی و قضایی و انتظامی در فرهنگ مبارزه با مواد مخدر و آگاه سازی نقش خود را ایفا کنند.

رئیس شورای اداری شهرستان معتقد است علیرغم مبارزه جدی دستگاه قضایی و انتظامی یک دستگاه به تنهایی نمی تواند در مقابل این پدیده شوم که در پی معتاد کردن و ضربه بر پیکره جوانان جامعه است مبارزه کند.

کلمات نمی تواند با اعتیاد مبارزه کند

تاکیداتی که در اغلب جلسات شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر به صورت کلی طرح می شود البته در عمل به برنامه های منسجم خرد نشده است .بطوریکه نیروی انتظامی به عنوان یکی از نهادهای درگیر با مبارزه با مواد مخدر بازنگری در این برنامه ها را تاکید دارد.

فرمانده نیروی انتظامی استان اردبیل معتقد است در پیشگیری اقداماتی که خروجی ندارد عقل حکم می کند جلوی آن را بگیریم و بررسی ها نشان می دهد نه در پیشگیری و نه درمان به نتیجه مطلوب نرسیده ایم.

ابراهیم کریم خانی تصریح کرد: با کلمات و نوشته ها نمی توان با مواد مخدر مبارزه کرد و در حال حاضر حتی برای دستگیر شده های اعتیاد مکانی برای نگهداری نداریم.

وی با بیان اینکه برخی خانواده های ما در استان آلودگی دارند و نمی توان این موضوع را انکار کرد، اضافه کرد: با وجود عملکرد بالا در کشفیات و شناسایی بر این موضوع تصرف و اشراف کامل نداریم.

افزایش مصرف شیشه در کنار برنامه های پیشگیری

نگرانی کریم خانی البته در افزایش مصرف مواد مخدر به ویژه گروه های خاص از جمله بانوان است. تا جایی که طبق اظهارات وی مصرف شیشه در بین معتادان اردبیل به ویژه بانوان با رشد قابل توجه مواجه است.

وی در این خصوص افزود: اعتیاد از سنین پایین از جمله هفت سالگی در بین دختران دیده می شود و با وجود اینکه اردبیل یک استان مذهبی است اما رقم دختران 13- 14 ساله معتاد قابل توجه است.

فرمانده نیروی انتظامی استان با بیان اینکه مصرف عمده در استان تریاک و شیشه است، اضافه کرد: در مرحله سوم مصرف حشیش مشاهده می شود.

وی با تاکید به اینکه افزایش 230 درصدی کشفیات مواد مخدر اعلام شده توسط دادستانی اردبیل فقط مختص شهر اردبیل است، اضافه کرد: در کل استان افزایش کشفیات متجاوز از 70 درصد نیست.

نارضایتی 67 درصدی شهروندان از خرده فروشی مواد

کریم خانی از جمله اقدامات این نهاد امنیتی را تمرکز بر خرده فروشی مواد عنوان کرد و افزود: طبق مطالعات صورت گرفته نارضایتی مردم از خرده فروشی مواد 67 درصد است. چنانچه در پنج ماهه نخست امسال به نسبت سال گذشته مبارزه با خرده فروشی 38 درصد افزایش داشته است.

وی با تاکید به اینکه با صرف یارانه دولتی نمی توان در مبارزه با اعتیاد کاری کرد، اضافه کرد: این مبارزه نیازمند مشارکت جمعی دستگاه ها است و در کنار برخورد کیفری باید آگاه سازی به صورت گسترده صورت گیرد و اجتماعی کردن اعتیاد به صورت گسترده مورد توجه باشد.

برخورد قهری جواب نمی دهد

نکته قابل توجه در شیوه های مبارزه دستگاه های امنیتی برخورد قهری با معتاد است که به عقیده دادستان اردبیل نه تنها پاسخگو نیست بلکه تاثیر مثبت در کنترل اعتیاد نیز نداشته است.

ناصر عتباتی تصریح کرد: با وجود اینکه در برخورد با مواد مخدر و کشفیات آن از نظر کیفری مناسب عمل شده است اما با صرف برخورد کیفری نمی توان این پدیده را کنترل کرد.

عتباتی تاکید دارد با هر پرونده مواد مخدری نمی توان برخورد کیفری داشت و در حال حاضر نبود مکان مناسب برای نگه داری معتادان از جمله معضلات اساسی در استان است.

وی با اشاره به مطالعات خود در خصوص تاثیر اعدام های ناشی از مواد مخدر در کاهش مصرف و قاچاق اضافه کرد: بر خلاف تصور عمومی برخورد کیفری پاسخگو نیست و اگر پاسخگو بود تا به امروز جواب می گرفتیم.

عتباتی معتقد است نهادهای فرهنگی استان باید در امر ارتقا سطح آگاهی، اطلاع رسانی خطرات اعتیاد و آگاه سازی اقدامات اساسی ترتیب دهند.

دادستان اردبیل از جمله دلایل دیگر خود را افزایش آمار پرونده های سرقت و اعتیاد می داند و تاکید دارد که تعداد قابل توجهی از پرونده های سرقت خرد به اعتیاد ارتباط دارد و علاوه بر این می توان رد پای اعتیاد در پرونده های طلاق را نیز پیدا کرد.

مبارزه با اعتیاد در اردبیل دچار فقر تبلیغی است

در عین حال رئیس شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر استان اردبیل معتقد است مبارزه با اعتیاد در استان دچار فقر تبلیغی است و باید با بهره گیری از ابزارهای رسانه ای و تبلیغی متعدد همراه باشد.

الله شکر فخیمی با بیان اینکه در استفاده از ظرفیت رسانه های مکتوب و مجازی با کمبود مواجه ایم، ادامه داد: در حال حاضر سیاست های مبارزه با اعتیاد به سمت اجتماعی کردن اعتیاد کشیده شده است.

به گفته فخیمی در سطح استان نزدیک به 45 هزار و 144 معتاد به مراکز درمان مراجعه کرده اند، بیان داشت: این رقم ضرورت مشارکت طلبی از مردم و ابزارهای تبلیغی را ضروری ساخته است.

دبیر شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر استان اولویت های مبارزه ستاد را حرکت از احساس محوری به برنامه محوری عنوان کرد و افزود: در عین حال سند جامع درمان اعتیاد در استان در حال تهیه است.

وی با بیان اینکه ظرفیت های خالی مقابله با اعتیاد شناسایی شده است، ادامه داد: باید در نظر داشت 40 درصد از جمعیت در معرض خطر از جمله دانش آموزان و دانشجویان در دسترس نهادهای فرهنگی و تربیتی هستند.

وی معتقد است همین موضوع ضرورت استفاده از مشارکت مردمی را تشدید کرده است و باید به شکل بهینه در برنامه ریزی ها لحاظ شود.

اعتیاد، ناشادی، جرم یا بیماری

برخورد با معتاد و پرونده اعتیاد در حالی در نوسان عقیده مسئولان است که هنوز اعتیاد تعریف مشخصی حتی در نقشه راه مبارزه ندارد.

در حالی که بهزیستی اعتیاد را یک بیماری و دستگاه های قضایی و امنیتی یک جرم می دانند، کارشناس پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی استان اردبیل هیج یک از تعاریف ذکر شده را مورد قبول ندانسته و معتقد است در حال حاضر اعتیاد نه جرم و نه بیماری است بلکه نوعی از بت پرستی و ناشادی فرد محسوب می شود.

ابوالفضل کبیری با بیان اینکه اعتیاد های رفتاری به مراتب حجم و گستردگی بیشتری به نسبت اعتیاد مصرفی دارند، تصریح کرد: ضروری است با تغییر نگرش در تعریف اعتیاد فرضیه های این حوزه نیز تغییر یابد.

به گفته جامعه شناس اردبیلی فرضیاتی از جمه در دسترس بودن مواد، اعتیاد والدین و دوست ناباب ناکافی بوده و باید به معضل اعتیاد عمیق تر نگاه شود.

امروز عدم همسویی و نامشخص بودن تعریف از اعتیاد موجب شده است هر دستگاهی به فراخور عقاید خود مبارزه را در پیش گیرد و در این میان نه تنها دست اعتیاد از جوانان کوتاه نشده بلکه اعتیاد به مدارس، دانشگاه ها، محفل های زنانه، عطاری ها، کافی شاپ ها و خانواده ها نیز راه باز کرده است.

هر چند سال گذشته در همایش تخصصی کاهش تقاضای مواد مخدر و روان گردان ها دانشگاهیان اردبیلی پژوهش و سنجش دلایل اعتیاد و نحوه مبارزه با آن را درخواست کردند اما این درخواست ها راه به جایی نبرد تا بار دیگر این عقیده به ذهن خطور کند که برنامه های مبارزه در بخش فرهنگی و مطالعاتی بیشتر جنبه زینتی داشته و چندان به دنبال پیدا کردن راه کار اساسی نیست.

معتاد را ایزوله کنیم

در عین حال شورای هماهنگی در آخرین جلسات خود شاهد طرح ایده ای بود که به عقیده برخی کارشناسان صرفا پاک کردن صورت مسئله و ایزوله کردن معتاد است.

ایجاد مرکز نگهداری ویژه برای معتادان از جمله درخواست هایی بود که به عنوان یک ضرورت اورژانسی و راه حل معقول مبارزه با اعتیاد از سوی برخی نهادها طرح موضوع شد.

دادستان اردبیل با بیان اینکه 10 کمپ ترک اعتیاد برای نگهداری معتادان کافی نیست، تصریح کرد: ضروری است تمامی دستگاه ها با همکاری با یکدیگر زمینه ایجاد یک مرکز نگهداری مناسب را فراهم کنند.

وی با تاکید به این مهم که مسئولیت دستگاه های اجرایی در این خصوص سنگین است، ادامه داد: در ایجاد مرکز نگهداری بهزیستی و علوم پزشکی هر یک دیگری را مسئول می داند و این در حالی است که دستگاه ها باید با همکاری و مشارکت اقدام به اجرای این طرح کنند.

موضوعی که البته استاندار اردبیل نظر متفاوتی نسبت به آن به عنوان یک راه حل دارد و معتقد است با وجود آثار منفی این پدیده قطعا وجه مثبتی در مصرف مواد وجود دارد که اینهمه گرایش را موجب می شود.

35 سال مبارزه اشتباه با یک پدیده شوم

در عین حال که طبق اظهارات مدیر درمان علوم پزشکی استان از ابتدای سال 560 معتاد بهبود یافته اند و از این تعداد 147 نفر آموزش دیده و 20 نفر وارد چرخه اشتغال شده اند،استاندار اردبیل تاکید دارد که هنوز مشخص نیست دلیل گرایش به اعتیاد چیست.

مجید خدابخش از بهزیستی استان مطالعه علل اعتیاد را در حالی به تازگی خواسته است که این نهاد اجرایی همواره نقشه راه را به عنوان الگو و پیش فرض اجرایی خود عنوان کرد و در مقابل نقدهایی مبنی بر خلا مطالعاتی معضل اعتیاد مقاومت کرده است.

استاندار اردبیل معتقد است نامشخص بودن این دلیل که مطالعه آن از بهزیستی استان خواسته شده موجب شده است برنامه های پیشگیری به سمت مبارزه با جنبه منفی این پدیده بدون بررسی دلیل وقوع آن متمایل شود.

رئیس شورای اداری استان این نوع مبارزه را در واقع به خوراندن مسکن به فردی که غده سرطانی دارد مشابه دانست و گفت: وقتی 35 سال است از چنین مبارزه ای نتیجه نگرفتیم به این معنی است که تشخیص درست نداشتیم.

خدابخش تصریح کرد: هر چند در این مهم تعمدی نیست اما تشخیص ها درست نبوده و دلایل اعتیاد مطالعه نشده است. یک زمانی معتاد مجرم و زمانی بیمار بود امروز این نظرات پاندولی عملکرد ها را نیز متاثر ساخته است.

وی در خصوص ایجاد مرکز نگهداری معتادان ادامه داد: از ظرفیت استان برای ایجاد این مرکز استفاده می شود و گرچه ایجاد این مرکز برخورد ریشه ای با پدیده اعتیاد نیست اما می توان شکل ظاهر را به جمع بندی رساند.

استاندار اردبیل اجتماعی کردن مبارزه و فرهنگ سازی را دو عامل مهم در امر مبارزه با اعتیاد عنوان کرد و از شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر خواست این دو مقوله را در دستور کار جدی قرار دهد.

وی تاکید کرد: مسئولان دستگاه ها در مصون سازی جوانان از اعتیاد مسئول اند و موضوع اجتماعی کردن اعتیاد زمان بر خواهد بود.

تمامی این تاکیدات مبارزه با اعتیاد در اردبیل را به پله اول باز می گرداند. در واقع از اساس شیوه ها باید پایش علمی شده و از شکل و محتوای فعلی خارج شود. در این میان سوال اینجاست که آیا کارشناسانی که نقشه راه نامناسبی برای مبارزه با اعتیاد طراحی کرده اند مسئولیت عدم خروجی برنامه های خود را خواهند پذیرفت؟ به راستی کدام نهاد اجرایی مسئولیت آمارهای رو به تزاید اعتیاد را متوجه خود می داند؟

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گزارش: ونوس بهنود