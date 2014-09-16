به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه دو زمین لرزه 3.5 و 3.7 درجه در مقیاس امواج درونی زمین(ریشتر) بخش هایی از شهرستان مرزی راز و جرگلان در خراسان شمالی را لرزاند.

به گزارش شبکه لرزه نگاری قوچان وابسته به مرکز لرزه نگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران صبح امروز ابتدا ساعت 9 و 35 دقیقه و 49 ثانیه زمین لرزه ای به بزرگی 3.5 ریشتر شهر راز مرکز شهرستان راز و جرگلان را تکان داد که موقعیت آن 38.10 درجه عرض شمالی و 56.61 درجه طول شرقی اعلام شد.

پس از آن نیز ساعت 9 و 57 دقیقه و 41 ثانیه زلزله ای به بزرگی 3.7 ریشتر در روستای یکه سعود مرکز بخش جرگلان این شهرستان روی داد.

موقعیت زمین لرزه 3.7 ریشتری روستای یکه سعود 38.10 درجه عرض شمالی و 56.59 درجه طول شرقی اعلام شده است.

تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی این دو زمین لرزه دریافت نشده است.

شهرستان مرزی راز و جرگلان با 70 هزار نفر جمعیت در شمال خراسان شمالی واقع شده و با بجنورد مرکز این استان حدود 120 کیلومتر فاصله دارد.