به گزارش خبرگزاری مهر، نیشن از درگیری ارتش پاکستان با شبه نظامیان در مرز افغانستان و کشته شدن سه مرزبان در پی حمله شبه‌ نظامیان مسلح به یک پست مرزی در وزیرستان شمالی خبر داد که این حمله با هدف پاکسازی مناطق از وجود طالبان انجام می شود.



این رسانه پاکستانی همچنین از تیراندازی نیروهای ارتش به سمت شبه‌ نظامیان و کشته شدن 11 شبه‌ نظامی خبر داد و نوشت طالبان پس از این حمله متواری شدند.



بر این اساس از زمان آغاز عملیات ارتش پاکستان علیه شبه نظامیان که پس از شکست مذاکرات دولت با طالبان انجام می شود، تاکنون 82 سرباز پاکستانی کشته شدند.



خبر دیگر اینکه عمران‌ خان رهبر حزب تحریک انصاف با اشاره به برگزاری تظاهرات اعضای این حزب در روز جمعه با هدف استعفای نخست وزیر خواستار جلوگیری از ادامه جنایات پلیس علیه معترضان دولتی و همچنین احضار فرمانده پلیس و محکومیت وی به دلیل جنایت علیه مردم از سوی رئیس دیوان عالی و قاضی ارشد دادگاه پاکستان شد.