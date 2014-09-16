نجفعلی میرزایی مدیرعامل موسسه خانه کتاب در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره سرانجام طرح پولی‌شدن شابک (شماره استاندارد بین‌المللی کتاب) که چندی پیش از سوی وی اعلام شده بود، گفت: وزارت ارشاد هنوز پاسخ حقوقی روشنی در خصوص موضوع الزام‌آور بودن صدور شابک برای کتاب‌های ناشران در قبال پرداخت هزینه از سوی آنها و اینکه آیا این کار نیاز به مصوبه مجلس و هیئت دولت دارد یا نه، به ما نداده است.

وی با تاکید بر این نکته که نتیجه این بررسی‌های حقوقی هر چه باشد، ما گام دوم را برمی‌داریم، افزود: نتیجه این بررسی‌ها یا این است که باید مصوبه مجلس را داشته باشد که در این صورت با وضعیت فعلی بحران بودجه‌ای که وزارت ارشاد و معاونت فرهنگی و خانه کتاب دارند، باید در لایحه‌ای به مجلس پیشنهاد شود که شابک پولی شود و اگر این اتفاق بیفتد، آن وقت خانه کتاب و برخی از تشکل‌های مرتبط با حوزه نشر، روی قیمتی که برای هر کد شابک صادر می‌شود، توافق خواهند کرد.

میرزایی با بیان اینکه مسئله پولی‌شدن شابک فعلاً موضوع اختلاف ناشران و خانه کتاب نیست بلکه جنبه حقوقی آن است، گفت: عده‌ای مدعی شده‌اند که دریافت هزینه بابت صدور شابک، کاری خلاف قانون است و نیازمند مصوبه مجلس است ولی ما به جهت احترامی که برای صاحبان این ایده قائل هستیم، پذیرفته‌ایم که اخذ وجه بابت شابک، فعلاً وارد فاز اجرایی نشود تا به یک نتیجه قطعی برسیم.

مدیرعامل خانه کتاب تاکید کرد: خانه کتاب این کار (اخذ وجه بابت صدور شابک) را انجام نخواهد داد و دفتر حقوقی وزارت ارشاد پس از بررسی‌های لازم، نتیجه قطعی را در این خصوص اعلام خواهد کرد.

تیرماه امسال بود که نجفعلی میرزایی در گفتگویی با خبرنگار مهر از طرح خانه کتاب برای پولی کردن شابک خبر داد. این طرح همان ابتدا با اعتراض اتحادیه ناشران رو به رو شد با این حال مدتی بعد مدیر امور شابک خانه کتاب، پولی شدن شابک را قطعی و از اجرای قریب‌الوقوع این طرح سخن گفته بود.

«شابک» (ISBN) عنوان اختصاری «شماره استاندارد بین‌المللی کتاب» است که از سال 1372 و با عضویت ایران در موسسه جهانی شابک، انجام این کار و صدور آن برای کتاب‌های ناشران، به صورت انحصاری به خانه کتاب سپرده شد. بر اساس آمار این موسسه، هم اکنون بالغ بر 8000 ناشر عضو نظام شابک هستند. همچنین بر اساس همین آمار از كل كتاب‌های منتشرشده توسط ناشران تا پایان سال 1390، حدود 96 درصد دارای شابك بوده‌اند. در سال 1375 نیز بر اساس مصوبه هیات وزیران استفاده از «شابك» از سوی ناشران اجباری شد و ناشران موظف شدند كه از ضوابط شابك ایران پیروی كنند.