به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی کمپانی «رویال شکسپیر»، در راستای این تعاملات فرهنگی که با حمایت بخش فرهنگی سفارت انگلستان انجام می‌شود، قرار است تمام نمایشنامه‌های ویلیام شکسپیر به زبان چینی ترجمه شوند. همچنین 14 نمایشنامه قدیمی و کهن چینی نیز به زبان انگلیسی ترجمه خواهد شد تا مخاطبان و فعالان تئاتر انگلستان با فرهنگ کشور چین آشنا شوند.

برگزاری تور کمپانی «رویال شکسپیر» در کشور چین به مناسبت چهارصدمین سال درگذشت ویلیام شکسپیر از دیگر برنامه‌های اصلی این کمپانی در تعامل فرهنگی انگلستان با چین است.



نمایشنامه «تاجر ونیزی» اولین نمایشنامه از ویلیام شکسپیر که در راستای این تعامل فرهنگی به زبان چینی ترجمه شده و قرار است در سال 2015 در قالب تولیدات کلاسی در مدرسه، در کشور چین منتشر و توزیع شود.



گریگوری دوران کارگردان هنری کمپانی «رویال شکسپیر» معتقد است که با به اشتراک گذاشتن گفته‌های فرهنگی بین 2 کشور انگلستان و چین علاوه بر آشنایی سریع و مناسب با پیشینه فرهنگی هم، ارتباط تئاتری دوطرفه‌ و تأثیرگذاری بین کمپانی «رویال شکسپیر» و تئاتر چین برقرار خواهد شد.



به اعتقاد گریگوری، دوران ترجمه آثار شکسپیر به زبان چینی و اجرای آثار کمپانی در چین و همچنین ترجمه نمایشنامه‌های چینی و اجرای آثار آن‌ها در انگلستان می‌تواند جشن هنری و فرهنگی بین این 2 فرهنگ و کشور باشد، چون چین دارای تاریخی دراماتیک و اسطوره‌ای و هنرمندان جوان چین علاقه زیادی به خوانش و اجرای آثار ویلیام شکسپیر دارند.



