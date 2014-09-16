به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم مداحی بعدازظهر سه شنبه در حاشیه کارگاه اقتصاد مقاومتی در یاسوج در نشستی با خبرنگاران افزود: دولت قبلی در راهبردها و استراتژیها ضعف داشت اما در عمل قوی بود ولی دولت جدید در راهبردها و استراتژی ها قوی است اما باید عملگراتر باشد.

وی بیان کرد: اگر استراتژی دولت کنونی و عملگرایی دولت قبل در کنار هم قرار گیرد، شاهد وضعیت مطلوبی در کشور خواهیم بود.

مداحی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود، یارانه را بمب ساعتی در اقتصاد دانست و اظهار داشت: مصرف مستقیم یارانه موجب خوابیدن تولید، افزایش واردات، مهاجرت روستاهای کم درآمد به شهرها و ایجاد شغلهای کاذب شده است.

یک مجلس و دولت شجاع شیوه پرداخت یارانه ها را اصلاح کنند

رئیس کمیسیون چشم انداز مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به کمبود منابع برای پرداخت یارانه اظهار داشت: هیچ جایی در دنیا وجود ندارد که دولت به 70 میلیون نفر حقوق بدهد.

مداحی با بیان اینکه یک مجلس و دولت شجاع باید این مشکل را اصلاح کند، گفت: این یارانه ها سم شیرینی است که زندگی مردم را فلج می کند.

وی با بیان اینکه یارانه باید به سمت تولید برود، افزود: باید از تولید حمایت و تکنولوژی تولید کنندگان به روز شود تا شاهد افزایش کیفیت کالاهای داخل باشیم.