به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه اعزام ورزشکاران کشورمان به هفدهمین دوره از بازی های آسیایی امروز نیز گروه 90 نفره ای وارد خاک کره جنوبی شد.

29 ورزشکار تیراندازی، 8 جودوکار، 21 هندبالیست، 11 شمشیرباز، یک نماینده قایقرانی بادبانی و 20 ورزشکار قایقرانی آبهای آرام ترکیب این کاروان 90 نفره را تشکیل می دهند.

کیومرث هاشمی رئیس کمیته ملی المپیک نیز همراه با این گروه وارد دهکده بازی ها شد. اعزام نمایندگان ایران برای حضور در این دوره از بازی ها از چند روز پیش آغاز شده و هم چنان ادامه دارد.

هفدهمین دوره از بازی های آسیایی از 28 شهریور و به میزبانی اینچئون کره جنوبی برگزار می شود و تا روز 12 مهرماه ادامه خواهد داشت.