به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پارلمان اروپا امروز توافقنامه همکاری بین اتحادیه اروپا و اوکراین را تصویب کرد.

این اقدام پارلمان اروپا همزمان با اقدام پارلمان اوکراین که این توافقنامه را تصویب کرد صورت گرفت.

مارتین شولتز رئیس پارلمان اروپا تصویب این توافقنامه را حادثه ای تاریخی توصیف کرد.

این توافقنامه با 535 رأی موافق، 127 رأی مخالف و 35 رأی ممتنع در پارلمان اروپا به تصویب رسید. همزمان رأی پارلمان اوکراین نیز دریافت شد.

شولتز با اشاره به همزمان بودن تصویب این توافقنامه در دو طرف گفت این مسئله امری بی سابقه است.

در پی تصویب این توافقنامه در پارلمان اوکراین، پتروپروشنکو این اقدام را گامی برای الحاق اوکراین به اتحادیه اروپا خوانده بود.