زهره فکور صبور بازیگر نقش آرزو در «دردسر‌های عظیم» به کارگردانی برزو نیک نژاد که پخش آن به تازگی از شبکه سوم سیما به پایان رسیده است درباره این سریال به خبرنگار مهر گفت: من پیش از این با آقای برزو نیک نژاد آشنایی داشتم و به همین دلیل کار در این پروژه را قبول کردم.

وی ادامه داد: اینکه شما با چه کارگردانی کار می‌کنید اهمیت بسیاری دارد، بخش اعظمی از موفقیت یک کار به کارگردان مربوط می‌شود که توانایی داشته باشد چه بازی‌هایی از بازیگران بگیرد حتی ممکن است در کاری نقش برجسته و قوی باشد و زمانیکه شما فیلمنامه را می‌خوانید با خود فکر کنید که این نقش چقدر عالی است اما شاید کارگردان نتواند آنچه را که در فیلمنامه آمده است به تصویر بکشد و از بازیگران بگیرد اما نیک نژاد به خوبی توانست بازیگران را راهنمایی کند.

اگر فیلمنامه ضعیف باشد بازیگر همان ابتدا باید از فکر آن بیرون بیاید

بازیگر مجموعه‌ «همسفر» با اشاره به بعضی از سکانس‌های سریال «دردسرهای عظیم» بیان کرد: صحنه‌هایی بود که من با خودم فکر می‌کردم که چطور می‌توانم این دیالوگ‌ها را اجرا کنم که برای بیننده قابل باور باشد و بعد با راهنمایی‌های کارگردان توانستم به نقش مورد نظر در این سکانس‌ها برسم.

فکور با بیان اینکه اگر فیلمنامه ضعیف باشد بازیگر همان ابتدا باید از فکر آن بیرون بیاید، افزود: فیلمنامه هم در یک کار موفق نقش بسیاری دارد و همچنین عواملی که در اثر با شما همکاری می‌کنند همه اینها در کنار کارگردان قطعات پازلی هستند که باعث می‌شوند در کار با مشکل مواجه نشویم.

میمیک صورتم به نقش‌های جدی و درام نزدیک‌تر است

بازیگر مجموعه «مسافری از هند» با اشاره به بازخوردهایی که از مردم در استقبال از سریال «دردسرهای عظیم» گرفته است، بیان کرد: یکی از دلایل موفیقت این کار همدلی همه عوامل بود. همه سعی می‌کردند به یکدیگر کمک کنند و انرژی دهند. گاهی می‌شد که ما خیلی خسته می‌شدیم مخصوصا روزهای آخر که فشار کار بسیار بالا بود و برای بعضی به 14 ساعت کار در روز هم می‌رسید اما باز هم همه به یکدیگر کمک می‌کردند.

بازیگر مجموعه «دلنوازان» در ادامه درباره نقش خود در این مجموعه کمدی و علاقه‌اش به نقش‌های کمیک خاطرنشان کرد: این مجموعه دو بخش داشت یک بخش آن کمدی بود و در میان چند خانواده سریال می‌گذشت و بخش دیگر کاملا جدی و درام بود که آرزو و خانواده‌اش بودند. اتفاقاتی که برای آرزو رخ می‌دهد باعث می‌شود که این نقش کاملا درام باشد وگرنه هر بازیگری دوست دارد که در نقش‌های متفاوتی دیده شود و من هم بالطبع دوست دارم این اتفاق برایم رخ دهد پیشنهادهایی هم در این سال‌ها در زمینه کمدی به من شد اما خواستم با دقت بیشتری انتخاب کنم چون فکر می‌کنم میمیک صورتم به نقش‌های جدی و درام نزدیک‌تر است. با این حال دوست دارم طنز موقعیت کار کنم و بتوانم در عین جدیت نقش‌های طنز هم بازی کنم.

کارگردانان به من گفتند ما فکر می‌کردیم که دیگر نمی‌خواهی کار کنی

فکور که چند سالی میان مجموعه‌های وی تا «دردسرهای عظیم» وقفه افتاد از گزیده‌کاری خود اینگونه گفت: بعد از نقش‌هایی که من در «روزگار جوانی»، «مسافری از هند» و یا «دلنوازان» داشتم اکثر نقش‌های پیشنهادی‌ام به این شخصیت‌ها نزدیک بودند و احساس می‌کردم فیلمنامه‌ها سراغ نقش‌هایی کلیشه از من رفتند و چون نمی‌خواستم کلیشه کار کنم با وسواس بیشتری نقش‌هایم را انتخاب می‌کردم و حتی مدتی از فضای بازیگری دور شدم البته در این مدت در شهرستان تدریس بازیگری داشتم و یا به طراحی لباس مشغول بودم.

وی ادامه داد: من تصمیم گرفته بودم به بازیگری جدی تر نگاه کنم و در نقش‌های خوب و متفاوت ظاهر شوم اما این باعث شد از کار دور بیفتم و به تدریج احساس کردم دارم از خاطره‌ها می‌روم. حتی سر کار «دردسرهای عظیم» بعضی از کارگردانان به من گفتند ما فکر می‌کردیم که دیگر نمی‌خواهی کار کنی و از اینکه در این پروژه ظاهر شده بودم تعجب کرده بودند.

بازیگر مجموعه «کمکم کن» و «نرگس»در پایان با اشاره به کارهایی که دوست دارد بعد از سریال «دردسرهای عظیم» داشته باشد، بیان کرد: در اواسط این سریال یکی دو تئاتر به من پیشنهاد شد که به خاطر این کار نتوانستم آنها را قبول کنم و اگر می‌خواستم هم سریال هم تئاتر را با هم پیش ببرم هر دو کار ضعیف می‌شد و حالا یکی از برنامه‌های آینده من این است که تئاتر کار کنم.