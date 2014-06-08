شهین تسلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر از مجموعه «دردسرهای عظیم» به کارگردانی برزو نیکنژاد که هم اکنون مشغول کار در آن است خبر داد و گفت: حدود 20 روز است که جلوی دوربین رفتهام و در این سریال نقش زنی با نام منیر را دارم که امیر غفارمنش هم نقش پسرم را ایفا میکند.
وی با اشاره به دیگر بازیگران این مجموعه تلویزیونی عنوان کرد: در این کار مهدی هاشمی، مریم سعادت، جواد عزتی، الناز حبیبی و امیر غفارمنش حضور دارند و این تیم باعث شده که جمع صمیمی، مثبت و بسیار بانشاطی را در طول کار شاهد باشیم.
تسلمی در توضیح بیشتر نقش خود در سریال «دردسرهای عظیم» عنوان کرد: من نقش یک صاحبخانه را دارم که حیات خانهام چندین قسمت دارد و هر قسمت را به افراد مختلف اجاره دادهام. مهران رجبی، مریم سعادت و جواد عزتی از جمله مستاجرهای من هستند که این میان چالش بیشتری با جواد عزتی دارم چون اجارهاش را به موقع نمیپردازد.
بازیگر مجموعه تلویزیونی «وضعیت سفید» ادامه داد: من در این سریال علاوه بر اینکه صاحبخانه هستم با مستاجرانم همدردی هم میکنم و در سختیها به داد یکدیگر میرسیم. همسایهها در این سریال چالشهایی با هم دارند و از طرفی هم همه با هم همکاری میکنند.
تسلیمی با اشاره به داستان و فیلمنامه جذاب این مجموعه بیان کرد: برزو نیکنژاد خودش نویسنده است و حالا در مقام کارگردان نیز این مساله تاثیر خود را گذاشته است. همچنین او از انعطاف هم برخوردار است و در طول کار دیالوگ ها را در عین وفاداری به متن با نظر یکدیگر پیش میبریم.
بازیگر مجموعه «خوب، بد، زشت» در پایان درباره فضای داستانی اثری که مشغول بازی در آن است، اظهار کرد: تاکنون 6 قسمت از فیلمنامه این سریال نوشته و در اختیار ما قرار داده شده است. بنابراین خیلی نمیتوان از جزییات کار سخن گفت با این حال این اثر هم فضایی اجتماعی و هم طنز دارد و از مسایل روزمره مردم سخن میگوید.
مجموعه تلویزیونی «دردسرهای عظیم» در 26 قسمت 40 دقیقهای به قلم علیرضا کاظمیپور و سعید جلالی نوشته میشود و طرح آن را نیز محمد فاضلی ارائه کرده است. این مجموعه تازهترین سریال شبکه 3 است که به تهیه کنندگی ایرج محمدی و مهران مهام این روزها مراحل تولید خود را پشت سر میگذارد.
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