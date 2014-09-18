به گزارش خبرنگار مهر، سعید سبحانی صبح پنجشنبه در حاشیه بازدید از پایانه مسافربری بجنورد، از ممنوعیت تردد کاميون و تريلي به جز حاملان مواد سوختي و فاسد شدني از ساعت هفت تا 23 از تاریخ بیست و هفتم تا سي و يکم شهریور ماه جاری خبر داد و افزود: در مدت مزبور با توجه به افزایش ترافیک سفرهای پایان تابستان تردد کاميون و تريلي ها از محورهاي فاروج- شيروان- بجنورد- آشخانه- چمن بيد و جنگل گلستان و بالعکس ممنوع بوده و پلیس راه از تردد این وسایط نقلیه و باری جابجا می کند.

به گفته وی محدودیت مزبور به دلیل افزایش تردد وسایل نقلیه و پایان سفرهای تابستانی اعمال شده تا از وقوع تصادفات جاده ای در این روزها جلوگیری شود.

سبحانی با بیان این که تردد کامیون ها و تریلی ها سب افزایش حجم ترافیک و در نتیجه افزایش احتمال وقوع تصادفات می شود، از رانندگان انواع وسایل نقلیه خواست تا با دقت و توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی، مسافرت و تردد خود و دیگر مسافران را ایمن کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، خراسان شمالی در مسیر دو قطب زیارتی مشهد مقدس و سیاحتی شمال کشور قرار گرفته و سالانه افزون بر 20 میلیون مسافر از این مسیر تردد می کنند.

خراسان شمالی بیش از پنج هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد.