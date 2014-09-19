به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل محمدی در نشست خبری پس از بازی تیم‎های گسترش فولاد تبریز و ذوب آهن اصفهان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: نتیجه بازی امروز برای تیم من اصلا راضی کننده نبود و باید بگویم که در مجموع لیاقت بردن بازی امروز را نداشتیم. ما پس از اینکه دو بر یک از حریف پیش بودیم حتی می توانستیم به گل سوم هم دست پیدا کنیم اما متاسفانه در زدن ضربات آخر بی‎دقت بودیم.

وی افزود: تیم حریف هم رو به بازی مستقیم آورد و ما را تحت فشار قرار داد و بدین ترتیب صاحب موقعیت گل هم شد و با انگیزه زیادی که داشت توانست سه امتیاز این بازی را از آن خود کند.

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان اظهار کرد: تیم ما مشکل بدنی ندارد و دو گلی که در سه دقیقه پایانی بازی دریافت کردیم ناشی از فشار حریف بود که بازیکنان ما را دچار اشتباه کرد و متاسفانه بازی 2 بر یک برده را 3 بر 2 باختیم.

وی با اشاره به اشتباهات داوری رخ داده در این بازی یادآور شد: به طور کل در لیگ چهاردهم شاهد اشتباهات داوری زیادی بوده ایم و من نمی خواهم درباره جزئیات آن صحبت کنم اما امیدوارم داوری ها در فوتبال ما بهتر شود و البته ما هم باید با این داشته های جامعه داوری همراه باشیم و با آنها پیش برویم.

گل محمدی گفت: کیفیت بازیکنان ما در فاز حمله تا حدودی پایین است البته ما در دفاع چپ و راست هم مشکل داشتیم که با جذب بازیکنان توانستیم این نقاط ضعف را پوشش دهیم.

وی در پایان اظهار کرد: هر تصمیمی که مدیران باشگاه درخصوص من بگیرند من تابع آن هستم اما باید بگویم که ما به آینده امیدواریم و می توانیم تا نیم فصل وضعیت ذوب آهن را بهبود دهیم.

تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در یکی از بازی های باقیمانده از هفته نهم لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور عصر امروز در ورزشگاه بنیان دیزل تبریز با نتیجه 3 بر 2 مغلوب تیم گسترش فولاد شد.