به گزارش خبرنگار مهر، فصل جدید لیگ برتر فوتسال زنان از ۱۷ مهر آغاز می‌شود و در فاصله کمتر از دو ماه تا شروع مسابقات برخی تیم‌ها فعالیت خود را در بازار نقل‌وانتقالات آغاز کرده‌اند. تعدادی از باشگاه‌ها علاوه بر جذب بازیکنان جدید تکلیف نیمکت خود را نیز مشخص کرده‌اند تا با برنامه‌ای روشن‌تر برای فصل پیش‌رو آماده شوند. در چنین شرایطی وضعیت استقلال به‌عنوان قهرمان فصل گذشته یکی از موضوعات قابل توجه در آستانه آغاز لیگ است.

استقلال فصل گذشته در حالی که هنوز سه هفته تا پایان مسابقات باقی مانده بود قهرمانی خود را قطعی کرد. آبی‌پوشان با تکیه بر ترکیبی قدرتمند و حضور شماری از بازیکنان باتجربه و ملی‌پوش توانستند فاصله خود را با رقبا حفظ کنند و زودتر از پایان فصل جام قهرمانی را به دست آورند.

با این حال شرایط در آستانه فصل جدید چندان شبیه به روزهای موفق فصل گذشته نیست. استقلال هنوز با چالش‌هایی در زمینه حفظ ترکیب اصلی و تعیین وضعیت برخی بازیکنان مهم خود روبه‌رو است. شرایطی که باعث شده آینده بخشی از ستاره‌های تیم در هاله‌ای از ابهام قرار بگیرد. بر اساس شنیده‌ها شماری از بازیکنان شاخص استقلال تمایل قطعی برای ادامه همکاری ندارند و همین مسئله می‌تواند قهرمان فصل گذشته را در موقعیتی متفاوت نسبت به سال قبل قرار دهد.

قهرمان در خطر از دست دادن سرمایه‌هایش

حفظ اسکلت اصلی تیم یکی از مهم‌ترین الزامات استقلال برای تکرار قهرمانی است. تیمی که فصل گذشته با اختلاف قابل توجه و سه هفته زودتر از پایان مسابقات قهرمان شد در صورت از دست دادن چند مهره کلیدی ممکن است برای دفاع از عنوان قهرمانی با چالش جدی‌تری مواجه شود.

این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم سایر تیم‌ها نیز فعالیت خود را برای فصل جدید آغاز کرده‌اند و طبیعتاً بازیکنان باتجربه و ملی‌پوش استقلال می‌توانند از گزینه‌های جذاب بازار برای رقبا باشند. بنابراین هرچه تعیین تکلیف قراردادها بیشتر به تعویق بیفتد احتمال تغییر چهره تیم قهرمان نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

البته استقلال هنوز فرصت دارد شرایط را مدیریت کند و با حفظ بخش مهمی از ترکیب فصل گذشته در کنار جذب نفرات مورد نیاز تیمی مدعی برای فصل جدید تشکیل دهد اما واقعیت این است که وضعیت فعلی با تصویری که از یک قهرمان باثبات انتظار می‌رود فاصله دارد.

قانون جدید سازمان لیگ و سهمیه چهار ملی‌پوش

در کنار مسائل مربوط به استقلال یک تغییر مهم در قوانین سازمان لیگ نیز می‌تواند بر معادلات فصل جدید تأثیر بگذارد. بر اساس تصمیم سازمان لیگ فوتسال سهمیه بازیکنان ملی‌پوش هر تیم در لیگ برتر زنان چهار نفر خواهد بود. قانونی که با هدف جلوگیری از تجمع تعداد زیادی از ملی‌پوشان در یک باشگاه و ایجاد رقابتی متوازن‌تر میان تیم‌ها در نظر گرفته شده است.

نکته مهم‌تر تغییر ملاک شناسایی ملی‌پوشان است. در فصل‌های گذشته آخرین مسابقات ملی پیش از شروع لیگ می‌توانست مبنای تعیین ملی‌پوش بودن بازیکنان باشد ولی برای فصل جدید جام جهانی فوتسال زنان به‌عنوان معیار ارزیابی در نظر گرفته خواهد شد.

این تصمیم از آن جهت اهمیت دارد که مسابقات کافا در خردادماه با حضور تعدادی از بازیکنان جوان برگزار شد و اگر همان مسابقات ملاک تعیین سهمیه ملی‌پوشان قرار می‌گرفت می‌توانست در ترکیب سهمیه‌ای برخی تیم‌ها تغییراتی ایجاد کند. انتخاب جام جهانی به‌عنوان معیار عملاً تلاش سازمان لیگ برای ایجاد یک ملاک مشخص‌تر و جلوگیری از شکل‌گیری اختلاف میان باشگاه‌ها در این زمینه است.

معادله‌ای که استقلال باید حل کند

برای استقلال این قانون جدید می‌تواند اهمیت بیشتری داشته باشد چرا که این تیم در فصل گذشته از حضور چند بازیکن ملی‌پوش در ترکیب خود بهره می‌برد و حالا حفظ همه نفرات شاخص در کنار محدودیت سهمیه نیازمند برنامه‌ریزی دقیق‌تری خواهد بود.

به این ترتیب قهرمان فصل گذشته در آستانه یک فصل متفاوت قرار گرفته است؛ از یک سو باید وضعیت بازیکنان مهم خود را مشخص و تا حد امکان اسکلت قهرمان را حفظ کند و از سوی دیگر باید با توجه به قوانین جدید سازمان لیگ ترکیب خود را برای فصل پیش‌رو به شکلی متوازن ببندد.

در شرایطی که برخی رقبا از هم‌اکنون وارد بازار شده‌اند و تکلیف نیمکت‌های خود را نیز مشخص کرده‌اند استقلال نمی‌تواند زمان زیادی برای تصمیم‌گیری داشته باشد. فصل جدید از ۱۷ مهر آغاز می‌شود و برای قهرمانی که فصل گذشته سه هفته زودتر جام را قطعی کرده بود حالا مهم‌ترین چالش شاید پیش از شروع مسابقات رقم بخورد آنهم حفظ تیمی که قهرمان شد.