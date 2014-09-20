سیطره تروریستها بر 60 روستا در کوبانی/هلاکت سرکرده گروه تروریستی "فتی الاسلام" در حومه لاذقیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، گروه موسوم به مخالفان سوریه از سیطره داعش بر 60 روستا در منطقه عین العرب در کوبانی خبر داد.

بر اساس این گزارش نگرانیها از اعدام حدود 800 نفر از ساکنان کرد این مناطق توسط تروریستهای داعش افزایش یافته است.

از سوی دیگر ارتش سوریه با هدف قرار دادن قایقهای حامل تروریستها در نزدیکی پل السیاسه در دیر الزور دهها نفر از آنها را به هلاکت رساند.

خبر دیگر اینکه منابع سوری از درگیری ارتش و تروریستها در نزدیکی شهر "الحوله" واقع در شمال شرق حمص خبر دادند.

از سوی دیگر، العهد با انتشار خبری اعلام کرد که "علی حناوی" سرکرده گروه تروریستی موسوم به گردان "فتی الاسلام" در منطقه جبل الترکمان در حومه لاذقیه به دست ارتش سوریه به هلاکت رسید.

شایان ذکر است فرد مذکور مسئولیت جنایاتی را که این گروه تروریستی علیه غیر نظامیان در حومه لاذقیه در سال 2013 مرتکب شده است بر عهده داشته و یکی از افراد تحت تعقیب ارتش سوریه بوده است.