دو مستند ابرانی به بخش مسابقه جشنواره روسیه رفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره بین المللی «فلاهرتینا» روسیه در چهاردهمین دوره خود هفده فیلم در بخش مسابقه به رقابت می‌گذارد که در میان آنها دو مستند ایرانی به چشم وجود دارد.

«نینجای ایرانی» به کارگردانی مرجان ریاحی و «مشتی اسماعیل» ساخته مهدی زمان‌پور به نمایندگی از ایران در بخش مسابقه حضور دارند و برای دریافت جایزه «نانوک طلایی» با فیلم‌هایی از روسیه، ایتالیا، لهستان، کانادا، هلند، فرانسه و... رقابت می‌کنند.

همچنین جشنواره «فلاهرتینا» در این دوره با همکاری جشنواره مستند سینماحقیقت ایران چهار مستند ایرانی را در بخش خارج از مسابقه به نمایش می‌گذارد.

«سپیده دمی که بوی لیمو می‌داد» ساخته آزاده بیزار گیتی، «خاطراتی برای تمام فصول» ساخته مصطفی رزاق کریمی، «میراث ناپدری» ساخته نیما مهدیان و «ملخی غول شد» ساخته محمدتقی فهیم به پیشنهاد مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در جشنواره «فلاهرتینا» به نمایش درمی‌آیند.

چهاردهمین جشنواره بین‌المللی مستند «فلاهرتینا» 21 تا 28 سپتامبر در روسیه برگزار می‌شود.

