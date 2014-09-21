به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون، خواهران دوقلوی دونده بعد از موفقیت سال قبل در مسابقات قهرمانی جهان این بار در بازی‌های آسیایی اینچئون شانس خود را برای مدال آسیایی امتحان می‌کنند.

"کیم های-سونگ" و "کیم های-گیونگ" 21 ساله که در مسابقات ماراتن زنان شرکت می‌کنند، از روز دوم اکتبر ابتدا با یکدیگر و پس از آن با سایر حریفان آسیایی وارد رقابت می‌شوند.

دوقلوهای کره‌ای از 6 سال قبل رشته ماراتن را آغاز کردند و بعد از چند ماه قهرمان مسابقات کشوری شدند.

خواهران دوقلو به علاوه یک دونده دیگر کره شمالی بیشترین رقابت را با ورزشکاران ژاپنی در رشته ماراتن دارند. یک دونده کره جنوبی هم امید به کسب مدال برای کشور میزبان دارد.



هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی از 28 شهریور در اینچئون کره‌جنوبی آغاز شده و تا 12 مهرماه ادامه پیدا می‌کند. در این دوره از مسابقات 9501 ورزشکار از 45 کشور آسیایی در 36 رشته با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. کاروان ورزش ایران نیز با 282 ورزشکار شامل 224 ورزشکار مرد و 58 ورزشکار زن در این دوره از مسابقات شرکت کرده است.