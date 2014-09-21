دانش آموزان قزوین با مسائل زیست محیطی آشنا می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم امضاء تفاهم نامه مشترک استانی بین ادارات کل حفاظت محیط زیست و آموزش و پرورش استان قزوین روز یکشنبه با حضور مدیران کل این ادارات، معاونین و جمعی از کارشناسان در آموزش و پرورش برگزار شد.



سالار قاسمی مدیرکل آموزش و پرورش استان در این مراسم ضمن اشاره به روزهای بازگشایی مدارس و شروع سال تحصیلی جدید اظهارداشت: زمان تحصیل دانش آموزان فرصت مطلوبی است تا بتوان برنامه های آموزشی را اجرایی کرد تا بستر تعلیم و تربیت دانش آموزان به خوبی فراهم شود.



وی افزود: در موضوع آموزش و پرورش اهداف مختلفی مطرح است که یکی از آنها مسائل محیط زیست است که به سلامت دانش آموزان بستگی دارد.



قاسمی تصریح کرد: در مباحث مربوط به آموزش و پرورش باید مشخص شود که تربیت زیستی و محیطی دانش آموزان در چه جایگاهی است و محصلان هم وظایف خود را در این زمینه بدانند و به آن عمل کنند.



وی افزود: نکته ای که در تفاهم نامه ها باید مد نظر قرار گیرد ارزیابی مفاد اجرایی در هر سه ماه است تا پس از کیفیت سنجی اقدامات انجام شده را مورد بررسی و کیفیت سنجی قرار دهیم تا بدانیم چه میزان به اهداف ترسیم شده در تفاهم نامه دست یافته ایم.



این مسئول یادآورشد: موضوع زیست محیطی در کشور به ویژه در قزوین بسیار مهم است و از آنجا که اقلیم استان به گونه ای است که توجه به محیط زیست باید مورد توجه جدی قرار گیرد امیدواریم با انعقاد این تفاهم نامه بتوانیم گام های مهمی در تقویت دانش زیست محیطی دانش آموزان برداریم.



صدرالدین علیپور مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین نیز با تبریک بازگشایی مدارس، از عقد تفاهم نامه بین حفاظت محیط زیست و آموزش و پرورش ابراز خرسندی کرد و گفت: سنین کودکی و نوجوانی از دوران مهم زندگی برای آموزش و فرهنگ سازی تلقی می شود و باید در این زمان برنامه های آموزشی را نهادینه کرد.



وی افزود: باید بستر مناسبی برای فرهنگ سازی فراهم شود تا با ایجاد جایگاه مناسب و مطلوب در زمینه محیط زیست بتوانیم دغدغه های آموزشی را به کودکان و دانش آموزان منتقل کنیم.



در پایان این تفاهم نامه توسط قاسمی مدیر کل آموزش و پرورش و علیپور مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین امضاء شد.

