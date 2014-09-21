به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون، محسن محمد سیفی با اشاره به آمادگی خود در هفدهمین دوره از بازی های آسیایی، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: بازی اولم را خیلی خوب شروع کردم و با وجود اینکه وزن زیادی کم کرده بودم اما بعد از وزن کشی یک روز استراحت کردم و از نظر بدنی شرایط خوبی دارم.
وی افزود: بازی بعدیام با حریفی از نپال یا قزاقستان است و همه تلاشم را میکنم که بتوانم مدال کسب کنم.
هفدهمین دوره بازیهای آسیایی از 28 شهریور در اینچئون کرهجنوبی آغاز شده و تا 12 مهرماه ادامه پیدا میکند. در این دوره از مسابقات 9501 ورزشکار از 45 کشور آسیایی در 36 رشته با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. کاروان ورزش ایران نیز با 282 ورزشکار شامل 224 ورزشکار مرد و 58 ورزشکار زن در این دوره از مسابقات شرکت کرده است.
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