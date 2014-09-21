سیفی نماینده فیلیپین را شکست داد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون،امروز در ادامه مسابقات بخش ساندای مردان در وزن 65- کیلوگرم محسن محمد سیفی به مصاف" تابوگورا" از فیلیپین رفت و با ناک اوت کردن حریف خود به دور دوم راه یافت.

محمد سیفی مدال طلای بازی‌های آسیایی 2010 گوانگجو را در کارنامه دارد.

امروز در نخستین دیدار، حمیدرضا دلادور نماینده وزن 75- کیلوگرم تیم ملی ووشو در نخستین دیدار خود مقابل حریف نپالی با نتیجه دو بر یک به پیروزی رسید و فردا به مصاف حریف خود می‌رود.

در نخستین روز از مسابقات ووشو، الهه منصوریان نماینده وزن 52 کیلوگرم تیم ملی ووشوی بانوان در نخستین دیدار خود نماینده اندونزی را شکست داد و به دور دوم راه یافت.

اکبر محمدزاده نماینده وزن 60 کیلوگرم تیم ملی ساندای مردان در نخستین دیدار خود مقابل نماینده چین شکست خورد و از دور رقابت‌ها حذف شد.

احسان پیغمبری نماینده ایران در تالو، در بازی‌های آسیایی اینچئون با امتیاز 9.51 ششم شد و شانس مدال را از دست داد.

هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی از 28 شهریور در اینچئون کره‌جنوبی آغاز شده و تا 12 مهرماه ادامه پیدا می‌کند. در این دوره از مسابقات 9501 ورزشکار از 45 کشور آسیایی در 36 رشته با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. کاروان ورزش ایران نیز با 282 ورزشکار شامل 224 ورزشکار مرد و 58 ورزشکار زن در این دوره از مسابقات شرکت کرده است.