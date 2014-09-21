به گزارش خبرنگار مهر، تمرین امروز تیم فوتبال استقلال از ساعت 17:30 در زمین شماره دو ورزشگاه آزادی برگزار شد که حواشی این تمرین را در زیر مشاهده میکنید:
* برخلاف همیشه که امیر قلعهنویی قبل از شروع تمرین برای بازیکنان تیمش صحبت میکند، امروز این وظیفه را به جواد زرینچه سپرد.
* در طول این تمرین قلعهنویی دخالتی در اجرای برنامههای تاکتیکی نداشت و بیشتر مشغول صحبت با هواداران تیمش بود که از وضعیت آبی پوشان چندان راضی نبودند.
* جاسم کرار بعد از چند روز غیبت در تمرین امروز حاضر شد اما به علت مصدومیت به همراه، خسرو حیدری، هاشم بیکزاده و محمد قاضی جدا از سایر بازیکنان خودش را آماده کرد.
* بعد از حدود 50 دقیقه از آغاز تمرین، کرار و محمد قاضی با اجازه از کادر فنی، محل تمرین را ترک کردند.
* خسرو حیدری و بیکزاده دیگر مصدومان استقلال تا پایان تمرین در جمع شاگردان قلعهنویی حضور داشتند و زیر نظر دکتر نوروزی به صورت اختصاصی کار کردند. البته آنها در بخشی از تمرین به تنیس فوتبال پرداختند.
* بازی با نساجی مازندارن که قرار بود فردا دوشنبه برگزار شود، به علت حضور نساجی در جام حذفی لغو شد.
* در بازی درون گروهی که دو تیم در قالب دو گروه صورتی و آبی با یکدیگر بازی کردند، آرش برهانی و امید ابراهیمی از آمادهترین نفرات حاضر در زمین بودند که بارها از سوی زرینچه تشویق شدند.
* بخش پایانی تمرین امروز آبی پوشان به ضربات ایستگاهی اختصاص داشت.
* تمرین فردا دوشنبه آنها ساعت 10:30 دقیقه صبح در مجموعه ورزشی انقلاب برگزار خواهد شد.
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