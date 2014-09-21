هدف از تسلط بر مراکز دولتی تقابل با عناصر داعشی و تکفیری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، یکی از اعضای دفتر سیاسی انصارالله اعلام کرد: توافق شامل تشکیل دولت تکنوکرات ملی است.

از سوی دیگر علی الفحوم از فعالان سیاسی یمنی گفت: مراکز دولتی به پلیس نظامی سپرده شده است و آنها وظیفه امنیت آنرا برعهده دارند. هدف از تسلط بر مراکز دولتی حمایت از پایتخت و انقلاب در مقابل عناصر تکفیری و داعشی است.

این درحالی است که محمد الحزمی عضو پارلمان یمن از حزب اصلاحات اقدام حوثی ها را کودتای نظامی خواند.

در همین حال شبکه العربیه از نشست عبد ربه منصور هادی با حوثی ها و گروههای سیاسی خبر داد.