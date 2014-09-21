به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در افتتاحیه سیزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت که همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس در تالار وحدت برگزار شد با اشاره به اینکه هفته دفاع مقدس فرصتی است که پیرامون یک حادثه مهم در تاریخ ایران صحبت شود، گفت: احساس می‌کنم امروز ایران اسلامی از ظرفیت بسیار ارزشمند در حوزه هنری برخوردار است که این پشتوانه مهم برای تصویر کردن این تاریخ پرارزش است.

وی افزود: صحنه‌های انقلاب و دفاع مقدس یک ظرفیت بزرگ برای ایرانیان است. از این روز مسئولیت مهمی بر دوش هنرمندان متعهد کشور است که این صحنه ها را به تصویر بکشند.

رئیس مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه ممکن است برای نسل جوان این سئوال پیش بیاید که چرا باید مرتب از تاریخ دفاع مقدس یاد کنیم، گفت: باید بیشتر به این مسئله اهتمام کنیم چون دفاع مقدس یک حادثه بزرگ در تاریخ ایران و منطقه بوده است.

لاریجانی افزود: جنگ در طول تاریخ بشر همیشه همراه بشر بوده، از جنس سختی است اما در دل آن مخصوصا وقتی با ایمان همراه باشد، نوری برای یک حیات مجدد نهفته است که باید آن را یافت، در دل جنگ هم کین و هم مهر را باید شناخت.

وی ادامه داد: برای حیات مجدد یک ملت شناخت هر دو مهم است، کین از آن جهت که چه کسانی ظلم را به یک ملت روا داشتند و مهر از آن جهت که از دل این حادثه رویش‌هایی بوجود آمد و نسلی تربیت شد که سرنوشت یک کشور را رقم زد اهمیت دارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اگر بخواهیم از گذشته پند بگیریم باید دنیا را همانطور که هست بشناسیم، خاطرنشان کرد: دفاع مقدس لایه های مختلفی داشت که برای شناخت آن باید از ابزار هنر استفاده کنیم، زبان دیگری برای شناخت لایه های دفاع مقدس نداریم.

رئیس قوه مقننه با اشاره به اینکه در شرایط سختی جنگ علیه ملت ایران تحمیل شد، گفت: تازه انقلاب اسلامی پیروز شده بود، سلسله مجاهدت هایی که از سال 42 آغاز شده بود باعث این پیروزی شد. بعد از پیروزی انقلاب با سلسله دشمنی‌هایی از سمت غرب و کشورهای مهم منطقه مواجه شدیم، ملت ایران مظلوم بود و به کسی ستم نکرده بود، چند دهه زیر فشار استعمار و استثمار آمریکا بود اما به محض اینکه پیروزی انقلاب ملت شکل گرفته با صف وسیعی از دشمنی ها مواجه شدیم.

لاریجانی گفت: ابتدا از ماجراجویی داخل کشور شروع شد، جریانهای تجزیه طلب در گوشه و کنار کشور شکل گرفتند، ترورهای مختلفی صورت گرفت و شخصیت‌های مختلف که هر کدام استوانه‌های انقلاب بودند ترور شدند.

وی افزود: آن زمان معلوم نبود پشت صحنه این قائله ها چه کسانی هستند، چون برخی از گروهک هایی بودند که با تندرویی تصور می کردند باید شرایط را عوض کنند مانند گروهک فرقان، منافقین و التقاطی‌ها اما بعدها که لانه جاسوسی گرفته شد اسنادی درآمد که پشت صحنه این وقایع را روشن می کرد، هم آمریکا و هم عراق در بسیاری از آشفتگی های ایران دست داشتند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در این شرایط جوانان این سرزمین به دفاع بر خاستند و امام با تدبیر درست شرایط را به پیش می برد.

لاریجانی با اشاره به اینکه در آن زمان بنی صدر به عنوان رئیس جمهور وقت به ایجاد آشفتگی و از بین بردن اتحاد در کشور اقدام می کرد، گفت: بنی صدر از روز اول در تمام کشور جریان حزبی وسیعی بوجود آورد و در همین شرایط بود که جنگ رخ داد البته باید کاوش‌هایی درباره اینکه چرا و چگونه این جنگ ایجاد شد صورت گیرد.

وی ادامه داد: آمریکا فرستاده ویژه ای نزد صدام فرستاده بود و او را به حمله به ایران تشویق کرده بود، این را از لابه‌لای روزنامه ها نمی‌گویم. مسئول ارتباطات ارتش عراق این مطالب را بعدها در کتابی منتشر کرد، سند این اظهارات موجود است. آمریکایی ها قول دادند که از صدام حمایت و پشتیبانی کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اینکه دفاع مقدس یک امر مهم برای ایران و منطقه است به دلیل آن است که در آن زمان قطب سرمایه داری و سوسیالیستی با هم همراه شده بودند، نه تنها این دو قطب بلکه تمام اقمار آنها در منطقه و غرب پشت آنها بودند؛ فرانسوی ها که باید از خود آزادگی نشان می دادند انواع تسلیحات را در اختیار صدام قرار دادند، آلمان سلاح شیمیایی در اختیار صدام قرار داد و کشورهای منطقه هم کمک های بسیاری کردند که البته برخی از آنها بعدها لطمه این کار را خوردند.

لاریجانی گفت: در عملیات کربلای 5 و بعد از آن برخی کشورها غیر از حالت مستشاری نیروهای کارآمدی را هم در اختیار صدام قرار دادند. البته ما نمی‌خواهیم کینه ورزی کنیم، ما می‌خواهیم این پدیده را بشناسیم و امیدواریم کشورهای منطقه فهم کرده باشند که ایرانی ها صبورند، اما با دقت رفتار شما را زیر نظر دارند. مراقب باشید که مجددا در منطقه اشتباه نکنید، در سوریه بحران ایجاد نکرده و برای عراق مسئله درست نکنید چون عاقب آن شبیه رفتاری است که با صدام کردید.

وی گفت: در آن زمان، ایران به نوعی محاصره تسلیحاتی شده بود که این محاصره تا پایان جنگ ادامه داشت. ما را محاصره اقتصادی هم کرده بودند، زمانی که رئیس جمهور آمریکا دستور داد که ایران محاصره بانکی شود و هیچ خرید و فروشی با آن صورت نگیرد شروع این محاصره بود که تا الان هم با فراز و فرودهایی ادامه دارد.

رئیس مجلس افزود: در چنین شرایطی بحران سیاسی هم در داخل کشور وجود داشت، رئیس جمهور ایران مرتب سرمقاله ای در روزنامه انقلاب اسلامی می‌نوشت و به جای وحدت در کشور اختلاف داخلی ایجاد می‌کرد اما وقتی امام، بنی صدر را از فرماندهی کل قوا عزل و بعد از آن مجلس رای به عدم کفایت وی داد وحدت در کشور ایجاد و فتوحات پشت سر هم بوجود آمد.

لاریجانی با بیان اینکه این حادثه و شکل گیری انقلاب اسلامی برای آمریکا و غربی ها بسیار خطرناک بود ادامه داد: این مسئله باعث شد آنها جریانهای تروریستی را در منطقه ایجاد کردند، این حرکت‌ها برای تخریب یک حرکت اصیل انقلابی بود که ریشه در جمهوری اسلامی ایران داشت و نمونه آخر جریانهای تروریستی و بدلی داعش بود که مسئولیت آن تقریبا شناخته شده هستند.

وی با اشاره به اینکه آنها با این رفتار خود زحمت ایجاد کردند اما توفیق نداشتند، گفت: برای ملت ایران زحمت ایجاد کردند اما در دل آنها حرکت های روشن ایجاد شد، برای ملت افغانستان زحمت ایجاد کردند اما وضعیت ورزیدگی ذهنی افغانها را بیشتر کردند، درسوریه توفیق پیدا نکردند و متاسفانه برخی کشورهای منطقه هم در دام این رفتارها گرفتار شدند.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: برخی عقلای آمریکا متوجه این مسئله شده اند، اما سیاستمداران امروز آن نمی خواهند این موضوع را بفهمند.

لاریجانی با بیان اینکه ما هزینه سنگینی در جنگ دادیم، خاطرنشان کرد: وقتی ملت ایران حادثه جنگ را می‌بیند نمی‌تواند از آمریکا نفرت نداشته باشد، چرا آمریکایی‌ها نباید پاسخگو باشند، شما این هزینه ها را بوجود آورده‌اید هنوز هم با گردن کلفتی حرف می زنند.

وی افزود: ابعاد دفاع مقدس هم لایحه های خشن دارد و آن این است که ملت از وطن و کیان انقلاب اسلامی دفاع کرد و هم لایه های روشن. سروقامتانی را دارد که با مجاهدت تربیت شدند، اینها سرمایه ای هستند که سرنوشت منطقه را عوض کرده و برای منطقه امنیت ایجاد می کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: آمریکا با این مانورهایی که می دهد بداند که کسی پنهان کاری های او را فراموش نمی کند، الان هم شعار مبارزه با تروریسم می دهد؛ مگر این تروریست‌ها خلق الساعه بوجود آمده اند.

لاریجانی گفت: در قضیه سوریه روشن است که شما تروریست ها را هدایت کردید اما در ظاهر مانور می‌دهید که با تروریست ها مبارزه می کنید.

وی با اشاره به اینکه هنرمندان باید لایه های این جریان را نشان دهند گفت: باید پشت صحنه این جریانات در داخل و خارج مشخص شود که چه کسانی علیه این ملت ظلم کردند؛ با زبان هنر می توان این مسئله را توصیف کرد زیرا ما امروز نیازمند روشنگری هستیم.