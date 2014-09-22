ورپشتی و دانشور صعود کردند/ ناطقی در رده ششم مرحله مقدماتی

به گزارش خبرنگار مهر از اینچئون، حسن علی ورپشتی در این بخش از مسابقات در مصاف با حریف کره ای با زمان 10 دقیقه و 386 صدم و محمد دانشور نیز با رقیبی از هنگ کنگ رکاب زد که با زمان 10 دقیقه و 175 صدم ثانیه به مرحله دوم صعود کردند.
در این مرحله 21 شرکت کننده حضور داشتند که 16 نفر صعود کردند. مرحله بعدی رقابتها بعدازظهر برگزار خواهد شد.
قرعه دوچرخهسواران صعود کننده بر حسب رکوردهایی که به دست آورند، در این مرحله مشخص خواهد شد. به این ترتیب که نفر اول و آخر جدول به هم میخورند.
از سوی دیگر، حسین ناطقی تنها نماینده ایران در رقابتهای دوچرخه سواری امونیوم در مرحله اول به عنوان ششمی دست یافت. ناطقی پس از رکابزنان کشورهای امارات، قزاقستان، کرهجنوبی، چین و ژاپن در رده ششم ایستاد.
در این مرحله از رقابتهای امونیوم رکوردی ثبت نمیشود و رکابزنان تنها برای شناخت و محک زدن رقبای خود به میدان میروند. مرحله دوم این مسابقات نیز بعد ازظهر برگزار میشود.
هفدهمین دوره بازیهای آسیایی از 28 شهریور در اینچئون کرهجنوبی آغاز شده و تا 12 مهرماه ادامه پیدا میکند. در این دوره از مسابقات 9501 ورزشکار از 45 کشور آسیایی در 36 رشته با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. کاروان ورزش ایران نیز با 282 ورزشکار شامل 224 ورزشکار مرد و 58 ورزشکار زن در این دوره از مسابقات شرکت کرده است.
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