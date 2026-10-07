به گزارش خبرگزاری مهر، عبدال دیانتی‌نسب اظهار کرد: در پی دریافت گزارش مردمی مبنی بر شکار حیات وحش در بخش چاروسا، موضوع در دستور کار مأموران اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کهگیلویه قرار گرفت.

وی افزود: پس از بررسی و اطمینان از صحت گزارش، پیگیری موضوع از طریق مراجع قضایی و با همکاری نیروی انتظامی آغاز شد و در ادامه با هماهنگی دستگاه قضایی و همراهی نیروی انتظامی بخش چاروسا، با دستور مقام قضایی، منزل یک شکارچی سابقه‌دار مورد بازرسی قرار گرفت.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: در جریان این بازرسی، مقداری گوشت کل وحشی کشف و ضبط شد و پرونده متخلف برای طی مراحل قانونی تشکیل و به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شد.

دیانتی‌نسب با تقدیر از همکاری دستگاه قضایی و نیروی انتظامی در این عملیات گفت: برخورد با متخلفان شکار و صید و صیانت از حیات وحش، نیازمند همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول است و این پرونده نیز با تعامل سه‌جانبه محیط زیست، دستگاه قضایی و نیروی انتظامی پیگیری شد.

وی ادامه داد: محیط زیست با رصد و پیگیری گزارش‌های مردمی، دستگاه قضایی با صدور دستور قانونی و نیروی انتظامی با همراهی عملیاتی، زنجیره مقابله با شکار غیرمجاز را تکمیل کردند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با اشاره به اهمیت حفاظت از گونه‌های شاخص حیات وحش، از مردم خواست هرگونه مورد مشکوک مرتبط با شکار و صید غیرمجاز، نگهداری یا عرضه گوشت حیات وحش را از طریق سامانه ۱۵۴۰ یا ادارات حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.

وی اضافه کرد: مشارکت مردم و همکاری دستگاه‌های مسئول می‌تواند نقش مؤثری در شناسایی و برخورد قانونی با متخلفان و حفاظت از حیات وحش استان داشته باشد.