به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون، سیدمناف هاشمی در جمع خبرنگاران حاضر در محل برگزاری هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی، ضمن بیان این مطلب گفت: قرار است با همکاری یکی از بانک‌های خصوصی، مراسم تقدیر از قهرمانان آسیایی و پاراآسیایی را برگزار کنیم.

وی در ادامه افزود: این مراسم یک بار بعد از اتمام بازی‌های پاراآسیایی در تهران برگزار می‌شود که طی آن قهرمانان بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی مورد تقدیر قرار می‌گیرند.

معاون توسعه مالی و پشتیبانی وزارت ورزش و جوانان در مورد هزینه وزارت ورزش در راه آماده‌سازی فدراسیون‌ها گفت: برای آماده‌سازی فدراسیون‌ها در سال 92 و شش ماه اول امسال، جمعا 120 میلیارد تومان پرداخت کردیم تا تیم‌ها با آمادگی کامل در بازی‌های آسیایی حضور پیدا کنند.

هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی از 28 شهریور در اینچئون کره‌جنوبی آغاز شده و تا 12 مهرماه ادامه پیدا می‌کند. در این دوره از مسابقات 9501 ورزشکار از 45 کشور آسیایی در 36 رشته با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. کاروان ورزش ایران نیز با 282 ورزشکار شامل 224 ورزشکار مرد و 58 ورزشکار زن در این دوره از مسابقات شرکت کرده است.