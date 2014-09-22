رقابت 20 فیلم از انجمن سینمای جوان در جشنواره پروین اعتصامی‌

به گزارش خبرگزاری مهر، 20 تعداد فیلم از دفاتر مختلف انجمن سینمای جوانان ایران در بخش مسابقه هشتمین جشنواره پروین اعتصامی‌ حضور دارند که اسامی‌ آن‌ها به این شرح است:

«لچک» هادیه مرادی، از دفتر اردبیل

«کات» رضا جمالی، از دفتر اردبیل

«می‌لادو» فاطمه طوسی، از دفتر اهواز

«من تو را پروانه‌ام» فروزان کهوری نژاد، از دفتر بندرعباس

«از طرف آنها» سعید روستایی، از دفتر تهران

«شهر خوب» حامد حیدری ذاکر، از دفتر تهران

«نیمه شب» حسین نمازی، از دفتر تهران

«ساعت دوازده برای مردن دیر است» رودابه ایزدی، از دفتر تهران

«ابرهای کلاله» بهاره للهی دلا، از دفتر تهران

«مردی به نام سیمین» بابک طاهری، از دفتر تهران

«اشکو» فردوس خسروی نژاد، از دفتر تهران

«رویای سرخ » شهریار پورسیدیان، از دفتر رشت

«خان آخر» گل اندام صفری، از دفتر قزوین

«یک وعده چای تلخ» آزاده‌کرم بخش و میثم آقاجانزاده، از دفتر قزوین

«دیوار» فریده نادری، از دفتر سنندج

«اسیر» سیده نسرین شاه محمدی، از دفتر مشهد

«عروس جمعه» محمد سلیمی‌راد، از دفتر یاسوج

«124» و «مسافر» رقیه توکلی، از دفتر یزد

«حرمان» حسین صباغ، از دفتر یزد

هشتمین جشنواره پروین اعتصامی از بیست و هشتم مهرماه تا دوم آبان ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

