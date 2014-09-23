شکست جودوی ایران برابر ازبکستان/ دست جودوکاران به مدال نرسید

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات جودو بازی‌‎های آسیایی 2014 اینچئون کره‌جنوبی، بعدازظهر امروز سه‌شنبه تیم ایران در گروه بازنده‌ها و برای رسیدن به مدال برنز این رقابتها، برابر تیم ازبکستان قرار گرفت و برابر این حریف تن به شکست داد.

البته ایران درحالی برابر ازبکستان قرار گرفت که سعید مولایی به علت حرکت غیر ورزشی که در دیدار با نماینده کره‌جنوبی داشت، از حضور در ادامه مسابقات منع شده تا ایران در وزن 73- کیلوگرم نماینده‌ای نداشته باشد و یک برد به سود حریفش ثبت شود.

در این مسابقه ابتدا احسان بهرامیان در وزن 66- کیلوگرم مغلوب حریف ازبکستانی شد و در وزن 81- کیلوگرم امیر قاسمی‌نژاد با ناداوری برابر حریف ازبکستانی تن به شکست داد تا در نهایت 3 بر صفر از حریف خود عقب افتاده و تیم ایران شانس کسب مدال را از دست بدهد.

تیم جودوی ایران که در رقابت نخست خود برابر چین پیروز شده بود، در مرحله یک‌چهارم نهایی مغلوب تیم کره جنوبی شد. با توجه به صعود تیم کره به فینال، تیم ایران در شانس مجدد با برتری مقابل ترکمستان، به دیدار رده‌بندی رسید و در نهایت با شکست مقابل ازبکستان از کسب مدال محروم شد و به مقام پنجم رسید.

پیش از این در بخش انفرادی هم جودوکاران ایران از رسیدن به مدال محروم شده بودند تا کاروان جودو کشورمان در این بخش، در کسب مدال ناکام بمانند.

هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی از 28 شهریور در اینچئون کره‌جنوبی آغاز شده و تا 12 مهرماه ادامه پیدا می‌کند. در این دوره از مسابقات 9501 ورزشکار از 45 کشور آسیایی در 36 رشته با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. کاروان ورزش ایران نیز با 282 ورزشکار شامل 224 ورزشکار مرد و 58 ورزشکار زن در این دوره از مسابقات شرکت کرده است.