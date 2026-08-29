فکت چک؛ اخباری که ۷ شهریور ۱۴۰۵ تکذیب شدند

خبرگزاری مهر- مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانهروز گذشته تکذیب شدهاند.
-مخالفت رهبر شهید امت با بررسی نام فرزندانشان در کمیته تعیین مصادیق رهبری در مجلس خبرگان
-افزایش نجومی قیمت بنزین در کشور
-افزایش خروج و مهاجرت اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
-بررسی حضور «پیت هگست» وزیر جنگ ترامپ در انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا
-مشارکت دولت آلمان در تامین مالی برنامههای تسلیحات هستهای فرانسه و انگلیس
-وجود گوشت مرغ آلوده در استان گلستان
-ساخته نشدن فصل هشتم سریال پایتخت
اخبار تکذیب شده ۷ شهریور ۱۴۰۵
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