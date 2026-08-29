سقوط مرگبار پژو ۲۰۶ از پل در محور سرخه - آرادان؛ ۲نفر جان باختند

علیرضا باغبان در گفتگو با خبرنگار مهر از جان باختن دو نفر در پی سقوط یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ از روی پل در محور سرخه ـ آرادان خبر داد.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: امروز شنبه گزارشی مبنی بر سقوط یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ از پل در کیلومتر هفت محور سرخه ـ آرادان به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیم امدادی پایگاه آرادان به محل حادثه اعزام شد و پس از حضور و ارزیابی صحنه مشخص شد این سانحه دو جان‌باخته دارد.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان سمنان تصریح کرد: امدادگران هلال احمر پس از رهاسازی پیکر جان‌باختگان، آنها را به عوامل انتظامی حاضر در صحنه تحویل دادند. اگر بخواهید، می‌توانم برای این خبر چند تیتر و لید حرفه‌ای و متفاوت در سبک خبرگزاری مهر هم پیشنهاد بدهم.