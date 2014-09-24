  1. ورزش
  2. بازیهای آسیایی اینچئون
۲ مهر ۱۳۹۳، ۱۱:۳۲

گزارش خبرنگار مهر از اینچئون؛

حامد حدادی: تیم ملی بسکتبال ایران بازی به بازی بهتر می شود

حامد حدادی: تیم ملی بسکتبال ایران بازی به بازی بهتر می شود

عضو تیم ملی بسکتبال ایران پس از پیروزی برابر هند گفت: تیم ما هنوز با شرایط مسابقات آشنا نشده اما قطعا بازی به بازی بهتر خواهیم شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اینچئون، حامد حدادی پس از پیروزی امروز چهارشنبه تیم ملی بسکتبال ایران برابر هند ضمن بیان این مطلب افزود: بعد از رقابت های جهانی این اولین بازی ما بود. برای همین در نیمه اول کمی طول کشید تا به خودمان بیایم اما خدا را شکر توانستیم در طول بازی از حریف پیش باشیم و نیمه دوم عملکرد بهتری داشتیم چون با جو سالن آشنا شدیم و مطمئنا ما بازی به بازی بهتر خواهیم شد.

وی در ادامه افزود: فردا هم با فیلیپین بازی سختی خواهیم داشت و حتما باید این تیم را شکست دهیم. در مجموع همه تیم ها را به یک چشم می بینیم و به چیزی جز پیروزی برابر حریفان فکر نمی کنیم.

کد مطلب 2376703

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها