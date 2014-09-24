حامد حدادی: تیم ملی بسکتبال ایران بازی به بازی بهتر می شود

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اینچئون، حامد حدادی پس از پیروزی امروز چهارشنبه تیم ملی بسکتبال ایران برابر هند ضمن بیان این مطلب افزود: بعد از رقابت های جهانی این اولین بازی ما بود. برای همین در نیمه اول کمی طول کشید تا به خودمان بیایم اما خدا را شکر توانستیم در طول بازی از حریف پیش باشیم و نیمه دوم عملکرد بهتری داشتیم چون با جو سالن آشنا شدیم و مطمئنا ما بازی به بازی بهتر خواهیم شد.

وی در ادامه افزود: فردا هم با فیلیپین بازی سختی خواهیم داشت و حتما باید این تیم را شکست دهیم. در مجموع همه تیم ها را به یک چشم می بینیم و به چیزی جز پیروزی برابر حریفان فکر نمی کنیم.