به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون، صمد نیکخواهبهرامی به دنبال پیروزی تیم ملی بسکتبال ایران مقابل فیلیپین اظهار داشت: فیلیپین یکی از رقبای ما در بازیهای آسیایی است که در جام جهانی هم شرکت کرده و از آمادگی کافی برخوردار بود.
وی در ادامه افزود： ما بازی را خیلی خوب آغاز کردیم اما از کوارتر دوم به بعد کمی بازی را آسان گرفتیم. خوشبختانه در ادامه بازی به خود آمده و جبران کردیم.
عضو تیم ملی بسکتبال ایران تصریح کرد: ابن دومین مسابقه ما در بازیهای آسیایی بود و در چنین مسابقاتی تیمهایی چون ایران بازی به بازی و پله به پله بهتر میشوند. تیم ما تواناییهای زیادی دارد و میتواند خیلی بهتر از این ظاهر شود. ما در این بازی اشتباهاتی داشتیم که سعی میکنیم آنها را برطرف کنیم. ما به بازیهای آسیایی آمدهایم تا فقط به مدال طلا برسیم.
هفدهمین دوره بازیهای آسیایی از 28 شهریور در اینچئون کرهجنوبی آغاز شده و تا 12 مهرماه ادامه پیدا میکند. در این دوره از مسابقات 9501 ورزشکار از 45 کشور آسیایی در 36 رشته با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. کاروان ورزش ایران نیز با 282 ورزشکار شامل 224 ورزشکار مرد و 58 ورزشکار زن در این دوره از مسابقات شرکت کرده است.
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