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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۵۹

سردار ندرخانی فرمانده انتظامی خراسان شمالی شد

سردار ندرخانی فرمانده انتظامی خراسان شمالی شد

بجنورد- سردار علی ندرخانی در آیینی با حضور مسئولان انتظامی و استانی به عنوان فرمانده انتظامی خراسان شمالی معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در آیینی که صبح چهارشنبه در ستاد فرماندهی انتظامی خراسان شمالی برگزار شد، سردار علی ندرخانی به عنوان فرمانده انتظامی استان معرفی شد.

سردار ندرخانی پیش از این فرمانده مرزبانی خراسان شمالی بود و پس از پایان مسئولیت خود در این استان، فرماندهی مرزبانی استان ایلام را بر عهده داشت.

در این مراسم از خدمات سردار سعید مطهری‌زاده، فرمانده پیشین انتظامی خراسان شمالی که به تازگی بازنشسته شده است، قدردانی شد.

سردار مطهری‌زاده در مدت خدمت خود در خراسان شمالی اقدامات مختلفی در حوزه ارتقای امنیت و افزایش رضایتمندی مردم انجام داد.

سردار ندرخانی نیز پس از تجربه فرماندهی مرزبانی خراسان شمالی و ایلام، بار دیگر به خراسان شمالی بازگشته و مسئولیت فرماندهی انتظامی این استان را بر عهده گرفته است.

کد مطلب 6928171

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