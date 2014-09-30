مرتضی محصص در گفتگو با خبرنگار مهر درباره انتخاب علی کریمی به عنوان دستیار جدید کارلوس کی روش اظهار کرد: انتخاب علی کریمی توسط کارلوس کی روش از هر نظر انتخاب بسیار خوبی بوده است. کریمی هم زبان انگلیسی می داند و هم بازیکن بزرگ و محبوبی بوده است. او حتی زمان بازیگری اش مورد اعتماد کارلوس کی روش بود و هر موقع این دو صحبت می کردند از یکدیگر تعریف می کردند.

وی افزود: کی روش و کریمی همدیگر را قبول داشته و دارند و بدون شک حضور کریمی در تیم ملی تاثیر زیادی روی عملکرد تیم خواهد داشت.

کارشناس فوتبال ایران یادآور شد: حضور کریمی روی نیمکت تیم ملی حتی حریفان را هم تحت تاثیر قرار خواهد داد و نتایج مثبتی برای تیم ملی دارد.

محصص تاکید کرد: ممکن است از همین الان یک عده درباره این صحبت کنند که کریمی مدرک مربیگری ندارد و به تازگی از بازیگری به مربیگری رسیده است در حالیکه چنین موضوعی اصلا مطرح نیست. کریمی به عنوان دستیار مشکلی برای نشستن روی نیمکت تیم ملی ندارد و از آنجا که بازیکن بزرگی هم بوده تجربیات زیادی را می تواند به تیم انتقال دهد.

وی افزود: حتی اگر مشکلی درباره مدرک کریمی وجود داشته باشد وی می تواند هر چه سریعتر در یکی از کلاس های مربیگری ثبت نام کند و مدرک بگیرد.

کارشناس فوتبال ایران درباره شرایط تیم ملی قبل از جام ملت های آسیا و اینکه گفته می شود تیم ملی آماده سازی خوبی نداشته است، گفت: اگر یادتان باشد قبل از جام جهانی هم نگرانی های زیادی درباره تیم ملی مطرح بود اما ما با تمرینات منسجم عملکرد خوبی در جام جهانی داشتیم. بدون شک اردوی پرتغال نقطه عطفی از شروع قرارداد کارلوس کی روش خواهد بود.

محصص با بیان اینکه وجود کریمی و تعداد زیادی از بازیکنان دیگر می تواند در تیم ملی موثر باشد، گفت: ما در جام ملت ها با شکل تازه ای ظاهر خواهیم شد. همان طور که کارلوس کی روش در جام جهانی با استفاده از علیرضا حقیقی خیلی ها را غافلگیر کرد، در جام ملت ها هم بعد از اردوی پرتغال با شکل و شمایل جدیدی در جام ملتها ظاهر خواهیم شد و بدون شک کی روش سورپرایز زیادی برای تیم ملی خواهد داشت.

کارشناس فوتبال ایران در پایان بار دیگر بر حضور موثر علی کریمی در تیم ملی تاکید کرد و گفت: کریمی برای خیلی از بازیکنان ما الگو بوده است. بازیکنانی مثل علی کریمی که در داخل و خارج از زمین تعادل داشته باشند بدون شک می توانند به تیم ملی کمک زیادی کنند.