به خاطر منافع ملی حضور در اینچئون را پذیرفتم/ کاش زودتر مطلع شده بودم

افشین بیابانگرد پیش از اعزام به بازیهای آسیایی اینچئون در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: از مدتها پیش مشخص بود من در رقابتهای جهانی به میدان خواهم رفت و در ترکیب تیم اعزامی به بازیهای آسیایی نیستم. ضمن اینکه من فرنگی کار وزن 71 کیلوگرم هستم و برای رسیدن به وزن 66 کیلو باید افزایش وزن زیادی را در دستور کار داشته باشم.

وی تصریح کرد: من در شرایطی به ترکیب تیم اعزامی به بازیهای آسیایی اضافه شدم که بعد از بازگشت از رقابتهای جهانی به هیچوجه تمرین نداشتم و حتی در تغذیه نیز رعایت کافی را نکردم، چراکه اصلا قرار نبود در میدان تازه ای حضور داشته باشم. به همین دلیل زمانی که کادر فنی به من گفت که باید در وزن 66 کیلوگرم و به جای امید نوروزی به میدان بروم اصلا در شرایط ایده آل نبودم.

بیابانگرد ادامه داد: تنها دلیل قبول این مسئولیت، منافع ملی و نظر کادر فنی و فدراسیون کشتی بود و به خوبی می دانم که برای رسیدن به وزن پایین تر باید سختی های زیادی را تحمل کنم.

دارنده مدال برنز رقابتهای جهانی 2014 ازبکستان در خاتمه با افسوس از اینکه بدین شکل در ترکیب اعزامی به بازیهای آسیایی قرار گرفت گفت: ای کاش شرایط طوری بود که زودتر از این تصمیم مطلع شده بودم تا همین چند روز باقیمانده تا بازیهای آسیایی را نیز از نظر تغذیه و کنترل وزن رعایت می کردم. مطمئنا سروزن رسیدن و مدال آوری در این شرایط بسیار سخت است و باید سطح توقع و انتظارات از من نیز با توجه به این مسایل باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، افشین بیابانگرد در حالی برای حضور در وزن 66 کیلوگرم بازیهای آسیایی انتخاب و شب گذشته به کره جنوبی اعزام شد که امید نوروزی فرنگی کار اصلی این وزن چند روز پیش برای مرخصی به شیراز رفت و در اقدامی عجیب، دیگر به خانه کشتی بازنگشت. با توجه به این مساله کادر فنی نیز به ناچار افشین بیابانگرد را جایگزین نوروزی کردند.