مغولستان هم تسلیم تیم ملی بسکتبال ایران شد/ چین حریف بعدی ایران

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون، تیم ملی بسکتبال ایران بعد از ظهر امروز شنبه در ادامه دیدارهای دور دوم بازی‌های آسیایی به مصاف مغولستان رفت و در یک بازی نسبتا آرام این تیم را با حساب 107 بر 69 پشت سر گذاشت. تیم ایران در کوارترهای اول و دوم این دیدار به ترتیب با امتیازات 25 بر 20، 27 بر 17 نتیجه را به سود خود ثبت کرد. در پایان کوارتر سوم هم برتری 89 بر 53 ایران ثبت شد و در نهایت تیم کشورمان این بازی را 107 بر 69 به سود خود پایان داد.

مهمد بچیروویچ در این دیدار از ترکیب صمد نیکخواه بهرامی، حامد حدادی، اوشین ساهاکیان، مهدی کامرانی و محمد جمشیدی در ابتدای کار استفاده کرد. بر خلاف دیدارهای قبل تیم ایران و با وجود اینکه بازی دو تیم در روز تعطیل برگزار شد استقبال زیادی از بازی تیم کشورمان مقابل مغولستان نشد.

تیم ملی ایران فردا یکشنبه دیدار حساس برابر رقیب اصلی خود یعنی چین را برگزار می‌کند.