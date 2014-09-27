  1. ورزش
  2. بازیهای آسیایی اینچئون
۵ مهر ۱۳۹۳، ۱۰:۲۰

گزارش خبرنگار مهر از اینچئون؛

مغولستان هم تسلیم تیم ملی بسکتبال ایران شد/ چین حریف بعدی ایران

مغولستان هم تسلیم تیم ملی بسکتبال ایران شد/ چین حریف بعدی ایران

تیم ملی بسکتبال ایران در ادامه پیروزی‌های خود در دور دوم بازی‌های آسیایی برابر مغولستان پیروز شد تا با روحیه‌ای مضاعف به استقبال دیدار با چین برود. تیم ایران با برد امروز صعود خود را به نیمه نهایی قطعی کرد و تنها برای صدرنشینی با چین پیکار می‌کند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون، تیم ملی بسکتبال ایران بعد از ظهر امروز شنبه در ادامه دیدارهای دور دوم بازی‌های آسیایی به مصاف مغولستان رفت و در یک بازی نسبتا آرام این تیم را با حساب 107 بر 69 پشت سر گذاشت. تیم ایران در کوارترهای اول و دوم این دیدار به ترتیب با امتیازات 25 بر 20، 27 بر 17 نتیجه را به سود خود ثبت کرد. در پایان کوارتر سوم هم برتری 89 بر 53 ایران ثبت شد و در نهایت تیم کشورمان این بازی را 107 بر 69 به سود خود پایان داد.

مهمد بچیروویچ در این دیدار از ترکیب صمد نیکخواه بهرامی، حامد حدادی، اوشین ساهاکیان، مهدی کامرانی و محمد جمشیدی در ابتدای کار استفاده کرد. بر خلاف دیدارهای قبل تیم ایران و با وجود اینکه بازی دو تیم در روز تعطیل برگزار شد استقبال زیادی از بازی تیم کشورمان مقابل مغولستان نشد.

تیم ملی ایران فردا یکشنبه دیدار حساس برابر رقیب اصلی خود یعنی چین را برگزار می‌کند.

کد مطلب 2378147

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها