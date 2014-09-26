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۴ مهر ۱۳۹۳، ۱۹:۲۲

هفته دهم لیگ برتر فوتبال؛

شکست استقلال برابر ذوب آهن در پایان نیمه اول

شکست استقلال برابر ذوب آهن در پایان نیمه اول

نیمه اول دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن اصفهان و استقلال تهران با شکست آبی پوشان همراه بود.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های هفته دهم لیگ برتر فوتبال از ساعت 18:30 دقیقه امروز جمعه تیم های ذوب آهن و استقلال در ورزشگاه فولادشهر اصفهان به مصاف هم رفتند که در پایان نیمه اول شاگردان یحیی گل محمدی با نتیجه یک بر صفر برابر حریف به برتری دست یافتند.

در این دیدار مهدی رجب زاده در دقیقه 8 روی یک ضربه ایستگاهی به زیبایی دروازه استقلال را باز کرد. پس از این گل شاگردان امیر قلعه نویی تلاش زیادی برای جبران کردند و در دقیقه 38 بهترین موقعیت را داشتند تا بازی را به تساوی بکشانند اما سجاد شهباززاده در موقعیتی مطلوب و تک به تک توپ را به بیرون از دروازه زد.

کد مطلب 2378018

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