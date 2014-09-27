به گزارش خبرنگار مهر، استان ایلام یکی از استان‌های کشور ایران است که در باختر این کشور و در ناحیه‌ای کوهستانی و نیمه گرم قرار گرفته‌است. مرکز این استان شهر ایلام است که این شهر سومین شهر مهم کردنشین ایران بعد از کرمانشاه وسنندج است.

گردشگری همواره یکی از بخشهای پر ظرفیت استان ایلام بوده که همچنان با مشکلات بزرگی نظیر عدم سرمایه گذاری رنج می برد و توجه مسئولان استان و حضور سرمایه گذاران در بخش گردشگری استان ضروری است.

امروز گردشگری یکی از صنعتهای پر درآمد در جهان است و با توجه به ظرفیت گردشگری و وجود آثار تاریخی و طبیعی در استان می توان شاهد تحولی اساسی در استان محروم ایلام بود به شرط آنکه مسئولان توجه ویژه ای به این بخش داشته باشند.

لزوم افزایش تبلیغ قابلیتهای آثار گردشگری ایلام

عبدالمالک شنبه زاده مدیر کل میراث فرهنگی استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان ایلام دارای ظرفیتهای بزرگی در حوزه گردشگری است که نیازمند سرمایه گذاری و معرفی در سطح ملی است.

وی بیان داشت: بدون شک سرمایه گذاری و معرفی آثار تاریخی و طبیعی استان نقش مهمی در توسعه گردشگری استان دارد و همین عامل می تواند در جذب گردشگر و درآمدزایی و توسعه استان نیز کمک کند.

وی تصریح: به عنوان مثال شهر تاریخی سیمره به عنوان بزرگترین شهر تاریخی غرب کشور جزو اولین آثار ثبت شده ملی کشور است و هم اکنون در انتظار ثبت جهانی به سر می برد که ظرفیتهای بسیار خوب تاریخی و گردشگری که در شهر تاریخی سیمره وجود دارد باید در کشور معرفی شود.

این مسئول افزود: وجود آثار تاریخی مثل شهر تاریخی سیمره مربوط به دوره ساسانی اسلامی در شهرستان دره شهر که برای ثبت در آثار جهانی آمده شده، غنای فرهنگی و تاریخی استان ایلام را بالا برده است.

وی عنوان کرد: تنگه بهرام چوبین، پل تاریخی گاومیشان، تنگه رازیانه، غار زینه گان، تپه علی کش، قلعه والی، خوران ایوان، طاق شیرین و فرهاد، شهر تاریخی سرابکلان، دریاچه دوقلوی سیاه گاو، چشمه های آبگرم شهرستان دهلران، تپه چغاآهوان مهران، امامزاده علی صالح(ع) و..از مهمترین آثار تاریخی، طبیعی و مذهبی استان ایلام هستند که هر کدام توانایی جذب گردشگری زیادی را دارند.

این مسئول بیان داشت: برای استقرار امکانات در آثار گردشگری استان ایلام هم اکنون کارهای خوبی از طرف بخش خصوصی در استان ایلام در حال انجام است که در صورت بهره برداری تحول بزرگی در حوزه گردشگری استان رخ خواهد داد.

وی افزود: تنها راه توسعه همه جانبه استان ورود سرمایه گذاران غیربومی با پشتوانه مالی وکارشناسی به استان به ویژه در بخش گردشگری است و هم اکنون در استان شاهد طرح های پیشنهادی در بخش هتل پنج ستاره، مراکز بازی و تفریح، گردشگری ورزشی و مجتمع های بزرگ تفریحی رفاهی هستیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام تصریح کرد: اولویت جدید مسئولان استان بر جذب سرمایه گذاری و ورود سرمایه گذاران قوی در استان است که بی شک توسعه صنعت گردشگری را در پی خواهد داشت.

شنبه زاده افزود: در بحث معرفی استان در حوزه گردشگری، واقعا هر چقدر رسانه های استان نسبت به معرفی آثار گردشگری استان اقدام کنند بازهم کم است چراکه جذب گردشگر نیازمند معرفی استان در سطح ملی است.

این مسئول بیان داشت: بسیاری از آثار گردشگری شامل طبیعی و تاریخی استان در کشور نمونه هستند و برای هر گردشگری می تواند دارای جذابیهای خاصی باشد که در این راستا معرفی این آثار در بخشهای مختلف ملی در دستور کار میراث فرهنگی استان نیز قرار دارد.

وی افزود: ما نیازمند حضور سرمایه گذاران در استان هستیم تا بتوانیم با استفاده از ظرفیت آنها و انجام فعالیت های ویژه ایلام را به همه نشان دهیم و جاذبه ها و آثار تاریخی و طبیعی و نیز فرهنگ مردم را به همه معرفی کنیم که البته در این راه متاسفانه تنها هستیم.

این مسئول اظهار داشت: با تلاش کارشناسان میراث فرهنگی استان از یک هزار و 300 اثر کشف شده، 735 اثر در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده که از این میزان آثار ثبت شده 28 اثر معنوی و هشت اثر مکان رویداد و دو اثر طبیعی است که اثر های معنوی مانند مراسم چمر، تعزیه دهلران، فن دوخت سیا ه چادر و مکان رویداد مانند مکانهای که اتفاق های خاصی همچون زمین فوتبال چوار، شرهانی، قلاویزان در آثار طبیعی مانند در یاچه دوقلو ساه گاو آبدنان و درختان سرو زروین روستای بان سروچوار است.

تلاش برای جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی در حوزه گردشگری ایلام

محمد نورالهی سرپرست معاونت برنامه ریزی وسرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جذب سرمایه گذاری و توسعه زیرساختهای گردشگری در استان از اولویت کاری میراث فرهنگی استان ایلام است.

وی بیان داشت: مسئولان میراث فرهنگی استان نیز راه برون رفت برای توسعه گردشگری استان را سرمایه گذاری داخلی و خارجی و توسعه زیرساختهای گردشگری می دانند و به همین منظور در تلاش هستیم را این مهم را در استان تسهیل ببخشیم.

این مسئول تصریح کرد: برای این مهم اقدامات قابل توجهی در میراث فرهنگی استان ایلام برای استقرار امکانات و توسعه زیرساختهای گردشگری مثل جاده سازی، آب، برق، کمپهای گردشگری و...در حال انجام است که امیدواریم به توسعه گردشگری استان منجر شود.

نوراللهی بیان داشت: چشمه های آبگرم دهلران از ظرفیتهای بزرگ استان برای توسعه توریسم درمانی و توسعه گردشگری است که در همین راستا ایجاد زیرساختهای اولیه گردشگری در این منطقه در حال انجام است.

وی افزود: چشمه های آبگرم شهرستان دهلران سالانه میزبان هزاران نفر از سراسر کشور برای استفاده از این آبگرم ها برای درمان هستند و وجود امکانات و زیرساختهای گردشگری ضروری است.

این مسئول اظهار داشت: فعلیت بخشیدن به پتانسیلهای بزرگ حوزه گردشگری استان قطعا با همکاری همه دستگاه های اجرایی استان و مساعدت مسئولان در بحث اعتبارات امکان پذیر است و در بخث سرمایه گذاری نیز راه را باید برای ورود سرمایه گذران هموار کرد.

ایجاد مراکز تفریحی و رفاهی در ایلام ضروری است

حشمت الله عسگری معاون برنامه ریزی استانداری ایلام نیز در جلسه ای بررسی وضعیت گردشگری گفت: گردشگری یکی از مهمترین بخشها و ظرفیتهای استان ایلام به شمار می رود که هم اکنون با برخی مشکلات برای توسعه این صنعت مهم در استان مواجه هستیم.

وی بیان داشت: استان ایلام علاوه بر آثار تاریخی و طبیعی، نیازمند مراکز تفریحی و رفاهی است که در این راستا حضور گردشگری در بخشهای مختلف استان نیز می تواند کمکهای خوبی در جهت توسعه استان انجام دهد.

این مسئول اظهار داشت: ایجاد مجتمع خدمات رفاهی، احداق مراکز خرید، استقرار تله کابین و....از مهمترین مباحث مطرح شده برای توسعه گردشگری استان ایلام است که این مهم فقط با جذب سرمایه گذاری داخلی و خارج امکان پذیر است پس بنابراین باید تمام تلاش مسئولان در جهت جذب سرمایه برای بخش گردشگری استان باشد.

معاون برنامه ریزی استانداری ایلام بیان داشت: ظرفیتهای بزرگ در استان در حوزه گردشگری به خصوص در سد سیمره، پارک چغاسبز و..وجود دارد که با اسقرار امکانات لازم می توان در جهت توسعه گردشگری استان گام برد.

وی افزود: یکی از مهمترین ظرفیتهای گردشگری استان ایلام بحث گردشگری سلامت است که با توجه به مرز مهران و ورود مسافران و گردشگرران خارجی می توان از ظرفیت در جهت جذب این گردشگران استفاده کرد که درآمدهای خوبی نصیب مردم و استان می شود.

وی افزود: بخش خصوصی هم اکنون قرار است در چند حوزه گردشگری استان سرمایه گذاری کند که در راستان مسئولان استان برای هر گونه همکاری آماده هستند و در صورت به نتیجه رساندن این طرحها تحول بزرگی در استان رخ خودهد داد.

بدون شک گردشگری به عنوان یک ظرفیت بزرگ در ایلام نیازمند معرفی، سرمایه گذاری و ایجاد امکانات است که در این همکاری همه مسئولان استان با میراث فرهنگی برای تحقق این بخشها ضروری بوده چراکه متولی توسعه گردشگری منجر به توسعه فرهنگی استان نیز می شود.