به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اینچئون کره جنوبی، آرزو حکیمی پس از رسیدن به فینال مسابقات قایقرانی اظهار کرد:کشورهای چین و قزاقستان مهمترین رقیبان من در مسابقات آسیایی هستند. من انگیزه زیادی برای کسب مدال دارم و امیدوارم پس فردا این موضوع محقق شود.

وی تاکید کرد: عملکرد قایقرانان ایرانی در این دوره از مسابقات آسیایی بیش از حد باور بوده است. بدون شک اگر با انگیزه و توان مرحله مقدماتی در فینال هم پارو بزنم حتما مدال می گیرم.

ملی پوش قایقرانی ایران در پایان درباره عملکرد بانوان ایرانی در مسابقات آسیایی گفت: مطمئن باشید اگر به ورزش بانوان توجه بیشتری شود نتیجه آن کسب مدال های پرتعداد آسیایی و جهانی خواهد بود.

هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی از 28 شهریور در اینچئون کره‌جنوبی آغاز شده و تا 12 مهرماه ادامه پیدا می‌کند. در این دوره از مسابقات 9501 ورزشکار از 45 کشور آسیایی در 36 رشته با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. کاروان ورزش ایران نیز با 282 ورزشکار شامل 224 ورزشکار مرد و 58 ورزشکار زن در این دوره از مسابقات شرکت کرده است.