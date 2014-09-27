سازش با دشمن فرو رفتن در مرداب است/ قرارداد 70 هزار نخبه با پدافند هوایی

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ فرزاد اسماعیلی جمعه شب در مراسم یادواره 165 شهید گلزار سید نظام الدین و 28 شهید منطقه پل سه تیر قائم شهر با اشاه به اینکه انقلاب در ایران هیچگاه خشک نخواهد شد، اظهارداشت: امام زمینه ساز ظهور بود و فقط مختص به انقلاب ایران نبود و جمهوری اسلامی در جغرافیا مرز خاصی دارد.

وی با بیان اینکه هر کدام از شهدا تا ابد تیرهای زهر آگین بر علیه استکبار است، افزود: دلیل گرامیداشت هفته دفاع مقدس نابود و منهدم شدن ماشین های جنگی و استراتژیکی استکبار و رژیم بعثی عراق است و این هفته عید حزب الله و جمهوری اسلامی است.

وی با بیان اینکه برگزاری مراسم یادواره شهدا زیبا و وصف ناپذیر است، گفت: در فرهنگ اسلام ناب محمدی دفاع مقدس فقط افتخار و اقتدار نیست بلکه جزو ریشه های اصلی و واقعی است.

این مسئول با اشاره به اتفاقات زمان انقلاب و 8 سال دفاع مقدس، اذعان داشت: جوانان کشور با وجود اینکه هیچکدام از جریانات زمان انقلاب و جنگ را ندیده اند برای حفظ کشور و رهبر انقلاب شعار مرگ بر آمریکا و اسرائیل را در خیابان های کشور سر می دهند تا کشور بدست نااهلان نیفتد.

اسماعیلی تصریح کرد: امام یک شخص نبود بلکه یک امت، دولت و نهضت برای همه کشور بود و برای بازسازی اسلام واقعی وارد میدان شد که حضور امام و رهبری ولی فقیه موجب حضور جوانان در فتنه 88 و حماسه نهم دی شد و امروز وظیفه همه مسئولین و مردم دفاع از کشور و جوانان است.

وی با بیان اینکه شهادت در راه خدا یک کار خیر است، افزود: کاش سعادت داشته باشیم شهادت را حس و لمس کنیم تا بتوانیم دنباله رو راه شهیدان کشور باشیم.

این مقام مسئول به جنگیدن و دفاع در کشورهای همچون یمن، سوریه، لبنان و مقاومت فلسظین که دنباله رو نهضت امام و هشت سال دفاع مقدس اشاره و گفت: با توجه به تحریم ها و تهدیدات دشمنان نسبت به جمهوری اسلامی ملت ایران همچنان ایستادگی کردند و هیچ هراسی بخود راه ندادند.

اسماعیلی با بیان اینکه دفاع مقدس کارگاه انسان سازی امام بود، اظهارداشت: ابعاد دفاع مقدس، انقلاب و شهادت نباید برای جوانان مات و مبهم باشد زیرا فرهنگ دینی جمهوری اسلامی فرهنگ استقلال و آزادی است که مظهر این نماد شهدا، جانبازان و صبر خانواده های شهداست.

وی آمار شهدا، جانبازان و آزاده در جنگ را 221 هزار و 682 شهید، 42 هزار و 175 آزاده و 574 هزار و 855 جانباز عنوان کرد و اظهارداشت: 72 درصد شهدا بین 16 تا 25 سال بودند و 30 هزار شهید فقط 20 سال سن داشتند.

وی از قرارداد 70 هزار نخبه دانشگاه صنعتی شریف با پدافند هوایی پس از فارغ التحصیلی خبر داد.