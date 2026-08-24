استاندار گیلان: حفظ استقلال کشور با خون شهدا به دست آمده است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حقشناس پیش از ظهر دوشنبه در مراسم بزرگداشت دولتمردان شهید که در تالار مرکزی رشت برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای دانشآموز اظهار کرد: گیلان با وجود فاصله جغرافیایی با مناطق جنوبی کشور، از استانهایی است که بالاترین میانگین آزادگان و جانبازان را در کشور دارد.
وی با اشاره به نقش مردم گیلان در عرصههای مختلف دفاع از کشور افزود: مردم این استان در مقاطع مختلف تاریخی برای حفظ استقلال، تمامیت ارضی و ارزشهای کشور هزینههای سنگینی پرداخت کردهاند و تقدیم شهدا و جانبازان و تحمل سالها اسارت، بخشی از این فداکاریهاست.
استاندار گیلان با اشاره به جایگاه میرزا کوچکخان جنگلی در تاریخ این استان و نهضت جنگل بیان کرد: رهبر معظم انقلاب درباره این روحانی مبارز مطالب ارزشمندی بیان کردهاند و نهضت جنگل را میتوان نمونهای کوچک از آرمانها و روحیهای دانست که بعدها در انقلاب اسلامی تبلور یافت.
حقشناس همچنین با اشاره به شخصیتهای برجسته گیلان در دوران دفاع مقدس و مبارزه با تروریسم گفت: شهید املاکی نماد سلحشوری و ایثار و شهید حسینپور نماد فرماندهی و مبارزه با تروریسم و داعش است و این شخصیتها بخشی از سرمایههای معنوی و تاریخی گیلان محسوب میشوند.
وی با تأکید بر ضرورت پاسداشت راه شهدا تصریح کرد: استقلال و آزادگی این کشور بهآسانی به دست نیامده است؛ ملت ایران برای حفظ این استقلال هزینه سنگینی پرداخته و خون شهدا تضمینکننده این مسیر بوده است تا حتی یک وجب از خاک کشور در اختیار بیگانگان قرار نگیرد.
دولت چهاردهم در شرایط سخت کشور
استاندار گیلان با اشاره به شرایط دشوار کشور در یک سال گذشته، دولت چهاردهم را «دولتی مظلوم و مقتدر» توصیف کرد و گفت: در طول یک سال اخیر کشور با مجموعهای از حوادث و فشارها از جمله جنگ ۱۲ روزه، حوادث دیماه، جنگ رمضان و تحریمهای ظالمانه مواجه بوده است.
حقشناس ادامه داد: مدیریت کشور در چنین شرایط پیچیده و دشواری نیازمند تدبیر، برنامهریزی و تصمیمگیری دقیق است و دولتمردان باید با تکیه بر ظرفیتهای داخلی و همراهی مردم، از این شرایط عبور کنند.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره دولتمردان شهید افزود: برگزاری مراسم بزرگداشت شهدا تنها یک برنامه مناسبتی نیست، بلکه فرصتی برای بازخوانی سیره و عملکرد شهیدان و الگوبرداری از روحیه خدمت، ایثار و مسئولیتپذیری آنان در مدیریت کشور است.
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