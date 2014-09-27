به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: استان بوشهر در بخش کارهای نمایشی دارای ظرفیتهای بسیار خوبی است که برگزاری جشنوارههای مختلف در این استان میتواند نقش مهمی در توسعه هنر در استان داشته باشد.
وی از برگزاری جشنواره تئاتر بسیج کشور در بوشهر خبر داد و اضافه کرد: این جشنواره با حضور گروههای هنری از پنج استان جنوبی کشور در بوشهر برگزار میشود.
رقابت 17 اثر نمایشی در دو بخش صحنه و خیابانی
دبیر اجرایی جشنواره تئاتر منطقهای بسیج از برگزاری این جشنواره در مجتمع فرهنگی و هنری 9 دی بوشهر خبر داد و بیان داشت: این جشنواره طی سه روز از هفتم تا نهم مهرماه برگزار خواهد شد.
وی از رقابت 17 اثر نمایشی در دو بخش صحنه و خیابانی در این جشنواره خبر داد و افزود: استان بوشهر برای میزبانی از این جشنواره آماده است و امکانات مورد نیاز فراهم شده است و امیدواریم شاهد برگزاری باشکوه این جشنواره در استان باشیم.
مظفری از حضور گروههای نمایشی از استانهای فارس، خوزستان، کهگلویه و بویر احمد، چهارمحال و بختیاری و بوشهر در بوشهر خبر داد و خاطرنشان ساخت: هر یک از این استانها با سه یا چهار گروه نمایشی در این جشنواره حضور خواهند داشت.
حضور 120 هنرمند از 5 استان در بوشهر
رئیس انجمن نمایش بسیج هنرمندان استان بوشهر اضافه کرد: طی سه روز برگزاری این جشنواره حدود 120 هنرمند از استانهای یاد شده در بوشهر به روی صحنه خواهند رفت و آثار خود را در بخش خیابانی و یا صحنهای به معرض نمایش میگذارند.
مظفری اضافه کرد: در روزهای فهتم و هشتم مهرماه در دو نوبت صبح و بعد از ظهر، اجرای نمایشها را خواهیم داشت و در روز نهم مهرماه نیز مراسم اختتامیه این جشنواره برگزار میشود.
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