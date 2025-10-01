به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری صبح چهارشنبه در نشست هماهنگی برگزاری جشنواره فیلم دانشجویی با تأکید بر لزوم تقویت نشاط اجتماعی و مشارکت جوانان اظهار کرد: فراهمسازی بستر بروز خلاقیتها و استعدادهای دانشجویی از ضرورتهای جدی در مسیر توسعه فرهنگی کشور به شمار میرود.
وی با اشاره به جایگاه جشنوارههای فرهنگی و هنری در تربیت نسل آینده و ارتقای سرمایه اجتماعی خاطرنشان کرد: اینگونه رویدادها نقشی راهبردی در معرفی توانمندیها و ظرفیتهای بومی و ملی ایفا میکنند.
مظفری بر رعایت کامل الزامات قانونی و استانداردهای اجرایی در برگزاری جشنواره تأکید کرد و گفت: دولت چهاردهم رویکرد حمایتی از فعالان حوزه فرهنگ و هنر دارد و با تقویت زیرساختها در پی زمینهسازی برای تولید و عرضه آثار فاخر است.
جشنواره ملی فیلم دانشجویی بهمنماه سال جاری به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر برگزار خواهد شد و فیلمسازان جوان از سراسر کشور در بخشهای فیلم کوتاه، مستند، پویانمایی و فیلم بلند به رقابت میپردازند.
استان بوشهر نیز با مهیا کردن زیرساختهای فرهنگی و اجرایی، آمادگی خود را برای میزبانی شایسته از این رویداد ملی اعلام کرده است.
