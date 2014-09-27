پروژه بازسازی سه تالار نمایشی مجموعه تئاتر شهر کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، پریسا مقتدی با اعلام این خبر افزود: پروژه بازسازی تئاتر شهر از دو سال و نیم گذشته کلید خورده و همکاران ما در دفتر طرح‌های عمرانی وزارت ارشاد و شرکت پیکر نهاد به عنوان پیمانکار این پروژه بخش‌هایی از مجموعه از جمله سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی، ژنراتور و سرویس‌های بهداشتی را بازسازی کردند.

وی ادامه داد: با توجه به برنامه‌ریزی‌هایی که صورت گرفته بازسازی مجموعه از اول مهر ماه وارد فاز جدیدی شده است و تالارهای قشقایی، سایه و کارگاه نمایش بازسازی، بهسازی و نوسازی خواهد شد که البته این موارد شامل مرمت، تعویض و ارتقا سیستم‌های نور، صدا، صحنه، تصویر، دیوارها، کف، صندلی‌ها، سیستم آکوستیک، اتاق‌های پشت صحنه و مواردی از این دست خواهد بود که همه موارد یاد شده این بار با حمایت دفتر طرح‌های عمرانی وزارت ارشاد با مدیریت مهندس معمار و شرکت پیکر نهاد با مدیریت مهندس جمالی به عنوان مجری پروژه صورت خواهد گرفت.

رییس مجموعه تئاتر شهر توضیح داد: در کنار مواردی که به آن اشاره کردم تعدادی از هنرمندان عرصه تئاتر از جمله عبدالخالق مصدق، سیامک احصایی و جلال تهرانی و افرادی دیگر در جریان بازسازی تالارهای یاد شده به عنوان ناظر حضور خواهند داشت که امیدوارم با احساس مسوولیت و اراده‌ای که در مسوولان وزارت ارشاد، معاون هنری و مدیر مرکز هنرهای نمایشی وجود دارد خروجی بازسازی‌ها خروجی قابل توجه و مورد پذیرش هنرمندان باشد.

مقتدی در بخش پایانی سخنان خود گفت: تعهد دفتر طرح‌های عمرانی وزارت ارشاد برای تحویل تالارها سه ماه پیش‌بینی شده است اما به طور طبیعی در بعضی موارد ممکن است با خط بحرانی مواجه شویم که ممکن است در زمان مورد نظر وقفه ایجاد کند. اما آنچه مسلم است ما در آستانه برگزاری جشنواره بین المللی تئاتر فجر با سه تالار جدید و بازسازی شده میزبان هنرمندان فرهیخته تئاتر خواهیم بود.

وی درباره بازسازی تالار اصلی نیز تصریح کرد: بر اساس آنچه که پیش از این نیز اطلاع رسانی شده بود پروژه بازسازی تالار اصلی با پایان گرفتن جشنواره بین المللی تئاتر فجر کلید خواهد خورد.