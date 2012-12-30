بازسازی تئاتر شهر پس از 5 سال به جایی نرسید!

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها مجموعه تئاتر شهر حال و روز خوبی ندارد و در حالی روزهای ماه دی را یکی پس از دیگری پشت‌سر می‌گذارد که پنج سال پیش در همین ماه دی بعد از مدتی تعطیلی به بهانه بازسازی، با اجرای نمایش "ملاقات بانوی سالخورده" به کارگردانی زنده‌یاد حمید سمندریان در سالن اصلی و نمایش "مرغابی وحشی" به کارگردانی نادر برهانی‌مرند در سالن چهارسو بازگشایی مجدد شد.



این بازسازی که با هدف مقاوم‌سازی و تقویت زیرساخت‌ها و همچنین تعویض و تعمیر امکانات و تأسیسات مجموعه تئاتر شهر انجام شد بیشتر به تغییر فضای داخلی راهروها و اتاق‌های مختلف این مجموعه ختم شد. وقتی این بازسازی به پایان رسید بسیاری از هنرمندانی که آثار خود را در سالن‌های مختلف تئاتر شهر به صحنه بردند از وضعیت نامناسب سالن‌ها و نبود امکانات سرمایشی و گرمایشی در مجموعه گله کردند.



در همان ایام زنده‌یاد سمندریان درباره وضعیت بازسازی انجام شده در تئاتر شهر به خبرنگار مهر گفت: وقتی به من گفته شد که سالن اصلی بازسازی و نواقص آن برطرف شده خیلی خوشحال شدم، زیرا در قدیم سالن آکوستیک و شرایط نوری مناسب را نداشت. اما وقتی اجرای خود را شروع کردم آرزو کردم ای کاش در وضعیت قدیم سالن اصلی اجرا می کردم. بلایی که بر سر سالن آمده باعث شده دیگر حاضر نباشم با این شرایط اجرا کنم.







وی ادامه داد: صداها در سالن بی تعادل است و حتی زاویه دید تماشاگران نیز غلط است. ما باید با یک حرکت‌بندی میزانسن‌ها سه حرکت را در آن واحد روی صحنه پیاده کنیم تا در سه زاویه دید مختلف در سالن اصلی قابل دید باشد. به طور کلی تعمیرات نه تنها تأثیر مثبتی نداشته بلکه وضعیت را بدتر نیز کرده است.

وعده‌هایی که سال‌هاست عملی نمی‌شود



سال 87 بود که محمدحسین صفارهرندی وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشستی رسانه‌ای اعلام کرد که دو میلیارد تومان بابت بازسازی مجموعه تئاتر شهر هزینه شد و این روند ادامه خواهد داشت. در تابستان سال 87 بود که بعد از گله هنرمندان و مخاطبان تئاتر در خصوص نبود سیستم سرمایشی و گرمایشی در مجموعه اعلام کرد سیستم‌های خنک‌کننده و سرمایشی در تئاتر شهر نصب می‌شوند.



اما باز هم ادامه بازسازی مجموعه تئاتر شهر فراموش شد و در سال 88 و با شکاف برداشتن دیوار ضلع جنوبی مجموعه تئاتر شهر و حضور سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مجموعه تئاتر شهر، مدیران و مسئولان به یاد بازسازی مجموعه افتادند.



حسینی در سالن کنفرانس مجموعه تئاتر شهر تأکید کرد: به طور طبیعی باید بازسازی مجموعه تئاتر شهر کامل و اشکالاتی که در ساختمان است برطرف شود. اگر این مسئله در بودجه امسال در نظر گرفته نشود در بودجه سال آینده این امکان وجود دارد و ما سعی کردیم اعتباراتمان در سال آینده افزایش قابل توجهی داشته باشد. افزایش بودجه در دستور کار دولت است و همکاری خوبی از طرف معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وجود داشته است.



سال 89 نیز هیچ اقدامی در راستای ادامه بازسازی مجموعه تئاتر شهر انجام نشد و در تابستان سال 90 بود که خبر تعطیلی سالن اصلی تئاتر شهر برای ادامه بازسازی تئاتر شهر و این سالن نمایشی منعکس شد. در همان ایام مشاور دفتر طرح‌های عمرانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به خبرنگار مهر گفت: روی سیستم‌های مختلف مجموعه تئاتر شهر پیش از این و در پروژه بازسازی تعمیراتی شده بود ولی حالا دیده می‌شود که باید به‌کل این سیستم‌ها تعویض شوند. نباید به اسکلت اصلی دست زد ولی برای مصرف بهینه باید موتورها و لوله‌ها را تعویض کرد.



وی تأکید کرد: ولی این کارها کاری نیست که در مدت زمانی کوتاه انجام شوند و کار‌هایی بنیادی هستند. تعمیرات کف پوش چوبی سالن اصلی در پروژه بازسازی مجموعه به خوبی انجام نشده و تعمیر کف زمان‌بر است. تابلوهای برق باید کاملا تعویض شوند. این امر همزمان با فعالیت‌های هنری در یک سالن عملی نیست. این تابلوها یا باید سفارش داده شوند یا از بهترین امکانات موجود در بازار انتخاب شوند.

تعمیرات زمان‌بر است!



مشاور دفتر طرح‌های عمرانی وزارت ارشاد افزود: اگر بخواهیم واقعا روی این موضوع و تعمیرات سالن اصلی کار کنیم این روند نیازمند زمانی چند ماهه است. مسأله مهم در مجموعه تئاتر شهر تعمیر سرویس‌های بهداشتی و تهویه مطبوع و شوفاژ است که این تعمیرات زمان‌بر است.



این روزها سال 91 هم به ماه‌های پایانی خود رسیده است و در ماه بازگشایی مجدد مجموعه تئاتر شهر قرار داریم. اما هنوز بعد از گذشت پنج سال بازسازی ادامه پیدا نکرده و تئاتر شهر هر روز فرسوده‌تر از روز قبل می‌شود. در کنار ادامه پیدا نکردن بازسازی باید وعده‌های عملی نشده رئیس جدید مجموعه تئاتر شهر مبنی بر احیای کارگاه دکور و لباس مجموعه، نصب تابلوی دیجیتالی در فضای مجموعه، اداره این مجموعه به صورت مستقل و برخی وعده‌های دیگر را نیز قرار داد.