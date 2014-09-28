سیچلو: تیم ملی والیبال ایران می تواند طلا بگیرد/ ولاسکو نیاز به زمان دارد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اینچئون، خوان سیچلو پس از باخت تیم ملی والیبال قطر مقابل ایران اظهار کرد: مسابقه خیلی خوبی برای ایران بود. ایران تیم قدرتمندی است و ما هم مقابل آنها خوب بازی کردیم ولی شکست این تیم کار سختی است.

وی افزود: شناخت خوبی از تیم ایران دارم ولی کسب نتیجه به عملکرد بازیکنان هم نیاز دارد و باید سعی کنم این تیم را قوی تر کنم.

سرمربی تیم ملی والیبال قطر با بیان اینکه امیدوار است تیمش را در آینده به یکی از تیم های مطرح تبدیل کند، گفت: تیم های چین و ایران بهترین تیم های حاضر در این رقابتها هستند ولی فکر می کنم ایران می تواند به مدال طلا برسد.

سیچلو افزود: عملکرد ایران در مسابقات جهانی فوق العاده بود و برای اولین بار توانست در بین شش تیم اول قرار بگیرد. این تیم هم اکنون با بهترین تیم های جهان رقابت می کند و یکی از همین تیم هاست.

سرمربی تیم ملی والیبال قطر درباره اینکه آیا دوست داشت هنوز در تیم ایران باشد یا خیر، گفت: ایران تیم بسیار خوب و قابل تحسینی است ولی من مسیر دیگری را در پیش گرفتم و اکنون به تیم قطر تعهد دارم. از طرفی مربی فعلی ایران کارش را خیلی خوب انجام می دهد.

سیچلو در پایان درباره عملکرد ولاسکو در تیم آرژانتین هم گفت: او تیم آرژانتین را خیلی خوب می شناسد و می دانست که این تیم خیلی جای کار دارد ولی بعد از سالها به کشورش بازگشت و برای ساختن این تیم نیاز به زمان دارد.