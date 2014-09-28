990 مستند متقاضی شرکت در جشنواره «سینماحقیقت» شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، از میان 990 فیلم متقاضی شرکت در جشنواره، تاکنون 845 فیلم مستند به دبیرخانه ارسال شده است که 437 فیلم مستند کوتاه، 319 فیلم مستند نیمه بلند و 89 فیلم مستند بلند هستند.

از مجموع آثاری که به دبیرخانه جشنواره ارسال شده، 119 فیلم با موضوع جایزه شهید آوینی(مستندهای مقاومت، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس)، 65 فیلم مستند عاشورایی و نزدیک به 75 فیلم با موضوع «شهر تهران» و «صنایع دستی و هنرهای سنتی» به چشم می خورد که در بخش های جنبی جشنواره به رقابت می پردازند.

در بخش مسابقه بین الملل نیز حدود 450 فیلم مستند از بیش از 50 کشور دنیا در دبیرخانه جشنواره به ثبت رسیده است.

به زودی کار هیات انتخاب بخش های مسابقه ملی و بین الملل جشنواره «سینماحقیقت» آغاز خواهد شد تا فیلم های منتخب بخش های رقابتی جشنواره در هفته چهارم مهرماه اعلام شوند.

مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی سازمان امور سینمایی، هشتمین دوره جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» را طی روزهای 9 تا 16 آذرماه 1393 و با شعار «حقیقت بهترین راهنماست» که از فرمایشات حضرت علی(ع) است، در شهر تهران برگزار خواهد کرد.

