به گزارش خبرگزاری مهر، مستند پرتره‌‌های بخش جنبی بین‌المللی هشتمین جشنواره «سینماحقیقت» زندگی شخصیت‌های علمی، فرهنگی، ادبی و سیاسی جهان را به تصویر می‌کشد. مستند - پرتره‌های بین‌المللی «سینماحقیقت» به این شرح هستند:

«سفرنامه» ساخته پیوتر اشتاسیک از لهستان مربوط به تادئوس رولک استاد عکاسی است که همراه با شاگردش برای گرفتن عکس‌های پرتره به شهرهای مختلف لهستان می‌روند. این فیلم در جشنواره کراکو لهستان مورد تقدیر ویژه قرار گرفته و در جشنواره های لایپزیک آلمان و اکراین هم حضور داشته است.

«ساکنان» ساخته مارینا ژیسینگ از آرژانتین داستان زندگی یک بازیگر آرژانتینی به نام هرتا شورلر است که در سال‌های 60 تا 80 در فرانسه، آلمان و آرژانتین زندگی کرده است. «ساکنان» در جشنواره ویزیون دورئل سوئیس و جشنواره بین المللی رم به نمایش درآمده است.

«توهم‌زدایی بزرگ» ساخته پورو گونزالس از اسپانیا؛ در ابتدای سپتامبر 2012 دولت اسپانیا مالیات را از 8 درصد به 21 درصد افزایش داد. این کار موجب بسته شدن سینماها و بیکاری افراد حاضر در حوزه سینما شد. «توهم‌زدایی بزرگ» اولین تجربه کارگردانی گونزالس است.

«آب و دیدار» ساخته آلیس فالگیر از سوئیس به رابطه دوران کودکی و سینما به عنوان یک هنر می پردازد و در جشنواره کارلو ویواری جمهوری چک حضور داشته است.

«گنجینه‌ها» ساخته ایوان کورتازار از اسپانیا نگاهی به زندگی مشترک یک زوج 60 ساله دارد که در جشنواره فیلم کلمبیا به نمایش در آمده است.

«یاکوزا ایگا» ساخته ایو مون‌ مایر از ژاپن و فرانسه زندگی «یاکوزا ایگا» را در پایان جنگ جهانی دوم به تصویر می‌کشد. در بخش مستند پرتره جشنواره «سینماحقیقت»، چند فیلم مستند ایرانی هم شرکت دارند که اسامی آن‌ها متعاقباً اعلام خواهد شد.

مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی سازمان امور امور سینمایی، هشتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» را همزمان با ولادت باسعادت حضرت امام موسی کاظم (ع) و طی روزهای ۹ تا ۱۶ آذرماه ۱۳۹۳، با شعار «حقیقت بهترین راهنماست» که از فرمایشات حضرت علی (ع) است، در شهر تهران برگزار خواهد کرد.