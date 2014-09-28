دومین کنفرانس بین المللی افق نو آغاز به کار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، این کنفرانس در ابعاد بین المللی در قالب چهارده محور و با موضوعاتی چون: تشابهات نازیسم و صهیونیسم، جنایات آمریکا و صهیونیسم در جهان، هالیوود و لابی اسرائیل، نقش صهیونیزم و عربستان سعودی در تفرقه ­افکنی و جنایات گروه­های تکفیری، بیداری اسلامی، اسلام هراسی و ایران هراسی، هالیوود و تروریسم، حقوق بشر و دمکراسی، سلاح هسته ای، معرفی شهدای مقاومت و شخصیت­های آزادیخواه جهان، تبیین مبارزات و جنبش­های آزادیبخش و جریان های مقاومت در برابر ظلم و ریشه ­یابی جنبش مردمی 99% آمریکا و ... برگزار می شود.



روابط عمومی دومین کنفرانس بین المللی افق نو همچنین، خبر داد: ده ها پژوهشگر، نویسنده، روزنامه نگار و منتقد سینمایی در این رویداد بین المللی که به میزبانی تهران در حال انجام است حضور خواهند یافت.



در این خبر از جمله میهمانان کنفرانس به این شرح آمده است:



- پروفسور کوین بریت از (آمریکا): استاد سابق مطالعات اسلامی و عربی دانشگاه ویسکانسین، مؤلفِ آثار متعدد، پژوهشگر مسائل مربوط به حملات 11 سپتامبر، کارشناس ارشد مسائل سیاسی و یکی از مؤسسین انجمن اتحادیه‌ی مسلمان-مسیحی-یهود؛ شبکه‌های Fox, CNN, PBS بارهای متعددی با وی مصاحبه نموده‌اند. مقالات وی به‌صورت روزانه در وب‌سایت پرس تی منتشر می شود.



- دکتر مارک سیلجاندر (آمریکا)



- کلودیا موفا (ایتالیا): استاد سابق دانشگاه ترمو، مؤلف، محقق، کارشناس ارشد مسائل سیاسی



- دکتر گرث پُوتر (آمریکا) (Gareth porter) از میهمانان این کنفرانس است که کتابی تحت عنوان «بحران ساختگی» نوشته و به مسئله‌ی انرژی هسته‌ای ایران پرداخته است و بحران هسته‌ای ایران را داستانی ساختگی از طرف آمریکا می‌داند. وی شخصیتی مهم در آمریکاست که کتاب‌هایش را کاخ سفیدی‌ها می‌خوانند و احترام بسیاری برایش قائل هستند اما اجازه صحبت در رسانه‌های اصلی را به او نمی‌دهند.



- مد‌آ بنجا‌مین» (Medea Benjamin)، یکی دیگر از فعالان سیاسی و نو‌یسنده است که در جلسه‌ی صحبت‌های بار‌اک اوبا‌ما به اعتراض برخواست.



- دکتر کشیش استفان سایزر (انگلستان): پاپ اعظم کلیسای ویرجینیا واتر در ساری انگلستان؛ استاد دانشگاه، نویسنده، متخصص الهیات و مبلغ



- ماتیوس پیسکورسکی (لهستان): استاد دانشگاه، رئیس مرکز تجزیه و تحلیل ژئوپلتیک اروپا و نائب‌رئيس سابق كميسيون آرشيوهاي پليسِ سياسي اتحادیه‌ی اروپایی



- دکتر کشیش رندی شورت (آمریکا): مؤلف، محقق و کارشناس ارشد مسائل سیاسی، متخصص مسائل مربوط به سیاه‌پوستان آمریکا و ناعدالتی حکومت در قبال ایشان



- دکتر ماریا پومیه (فرانسه): نویسنده، سخنران، محقق و فعال سیاسی



- واین مدسن(آمریکا): خبرنگار، مؤلف و کارشناس مباحث مربوط به سرویس‌های جاسوسی



- جیمز پ. گرای(آمریکا): قاضی سابق دادگاه عالی شهرستان اورنج در کالیفرنیا، عضو سابق شورای قضایی کالیفرنیا و کاندیدای حزب آزادی‌خواه برای معاونت ریاست جمهوری آمریکا در انتخابات سال 2012



- آلیسون ویر (آمریکا): رئيس بنیاد شوراي منافع ملي



- امیر سلیمان (آمریکا): دکلمه‌خوان محبوب و شاعر شعرهایی درباره‌ی ساحت پیامبر اسلام(ص) و نیز اشعار اعتراضی به ناعدالتی ها و تبعیض‌های اجتماعی و سیاست های غیر انسانی آمریکا، یکی از 500 مسلمان با نفوذ دنیا در سال 2009



- آرت الیویر(آمریکا): شهردار سابق بلفلاور در کالیفرنیا از 1994 الی 1999 و کاندیدای حزب آزادی‌خواه برای معاونت ریاست جمهوری آمریکا در انتخابات سال 2000



- جان میشل ورنوشه (فرانسه): مؤلف کتاب ضرورت نابودی ایران، خبرنگار، محقق و کارشناس ارشد مسائل سیاسی



- سیروس مَک گُلدریک (آمریکا): شاعر، مربی امور تربیتی، فعال حقوق بشر، موسیقی‌دان کارشناس مسائل سیاسی