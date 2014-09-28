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۶ مهر ۱۳۹۳، ۱۲:۲۴

فردا دوشنبه 7 مهر در هتل لاله؛

دومین کنفرانس بین المللی افق نو آغاز به کار می کند

دومین کنفرانس بین المللی افق نو آغاز به کار می کند

دومین کنفرانس بین المللی افق نو با حضور اندیشمندان و پژوهشگران داخلی و خارجی صبح فردا دوشنبه 7 مهرماه در محل هتل لاله تهران برپا می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کنفرانس در ابعاد بین المللی در قالب چهارده محور و با موضوعاتی چون: تشابهات نازیسم و صهیونیسم، جنایات آمریکا و صهیونیسم در جهان، هالیوود و لابی اسرائیل، نقش صهیونیزم و عربستان سعودی در تفرقه ­افکنی و جنایات گروه­های تکفیری، بیداری اسلامی، اسلام هراسی و ایران هراسی، هالیوود و تروریسم، حقوق بشر و دمکراسی، سلاح هسته ای، معرفی شهدای مقاومت و شخصیت­های آزادیخواه جهان، تبیین مبارزات و جنبش­های آزادیبخش و جریان های مقاومت در برابر ظلم و ریشه ­یابی جنبش مردمی 99% آمریکا و ...  برگزار می شود.

روابط عمومی دومین کنفرانس بین المللی افق نو همچنین، خبر داد: ده ها پژوهشگر، نویسنده، روزنامه نگار و منتقد سینمایی در این رویداد بین المللی که به میزبانی تهران در حال انجام است حضور خواهند یافت.

در این خبر از جمله میهمانان کنفرانس به این شرح آمده است:

-  پروفسور کوین بریت از (آمریکا): استاد سابق مطالعات اسلامی و عربی دانشگاه ویسکانسین، مؤلفِ آثار متعدد، پژوهشگر مسائل مربوط به حملات 11 سپتامبر، کارشناس ارشد مسائل سیاسی و یکی از مؤسسین انجمن اتحادیه‌ی مسلمان-مسیحی-یهود؛ شبکه‌های Fox, CNN, PBS بارهای متعددی با وی مصاحبه نموده‌اند. مقالات وی به‌صورت روزانه در وب‌سایت پرس تی منتشر می شود.

- دکتر مارک سیلجاندر (آمریکا)    

- کلودیا موفا (ایتالیا): استاد سابق دانشگاه ترمو، مؤلف، محقق، کارشناس ارشد مسائل سیاسی

- دکتر گرث پُوتر (آمریکا) (Gareth porter) از میهمانان این کنفرانس است که کتابی تحت عنوان «بحران ساختگی» نوشته و به مسئله‌ی انرژی هسته‌ای ایران پرداخته است و بحران هسته‌ای ایران را داستانی ساختگی از طرف آمریکا می‌داند. وی شخصیتی مهم در آمریکاست که کتاب‌هایش را کاخ سفیدی‌ها می‌خوانند و احترام بسیاری برایش قائل هستند اما اجازه صحبت در رسانه‌های اصلی را به او نمی‌دهند.

- مد‌آ بنجا‌مین» (Medea Benjamin)، یکی دیگر از فعالان سیاسی و نو‌یسنده است که در جلسه‌ی صحبت‌های بار‌اک اوبا‌ما به اعتراض برخواست.

- دکتر کشیش استفان سایزر (انگلستان): پاپ اعظم کلیسای ویرجینیا واتر در ساری انگلستان؛ استاد دانشگاه، نویسنده، متخصص الهیات و مبلغ

- ماتیوس پیسکورسکی (لهستان): استاد دانشگاه، رئیس مرکز تجزیه و تحلیل ژئوپلتیک اروپا و نائب‌رئيس سابق كميسيون آرشيوهاي پليسِ سياسي اتحادیه‌ی اروپایی

- دکتر کشیش رندی شورت (آمریکا): مؤلف، محقق و کارشناس ارشد مسائل سیاسی، متخصص مسائل مربوط به سیاه‌پوستان آمریکا و ناعدالتی حکومت در قبال ایشان

- دکتر ماریا پومیه (فرانسه): نویسنده، سخنران، محقق و فعال سیاسی

- واین مدسن(آمریکا): خبرنگار، مؤلف و کارشناس مباحث مربوط به سرویس‌های جاسوسی

- جیمز پ. گرای(آمریکا): قاضی سابق دادگاه عالی شهرستان اورنج در کالیفرنیا، عضو سابق شورای قضایی کالیفرنیا و کاندیدای حزب آزادی‌خواه برای معاونت ریاست جمهوری آمریکا در انتخابات سال 2012

- آلیسون ویر (آمریکا): رئيس بنیاد شوراي منافع  ملي

- امیر سلیمان (آمریکا): دکلمه‌خوان محبوب و شاعر شعرهایی درباره‌ی ساحت پیامبر اسلام(ص) و نیز اشعار اعتراضی به ناعدالتی ها و تبعیض‌های اجتماعی و سیاست های غیر انسانی آمریکا، یکی از 500 مسلمان با نفوذ دنیا در سال 2009

- آرت الیویر(آمریکا): شهردار سابق بلفلاور در کالیفرنیا از 1994 الی 1999 و کاندیدای حزب آزادی‌خواه برای معاونت ریاست جمهوری آمریکا در انتخابات سال 2000

- جان میشل ورنوشه (فرانسه): مؤلف کتاب ضرورت نابودی ایران، خبرنگار، محقق و کارشناس ارشد مسائل سیاسی

- سیروس مَک گُلدریک (آمریکا): شاعر، مربی امور تربیتی، فعال حقوق بشر، موسیقی‌دان کارشناس مسائل سیاسی

کد مطلب 2379248

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