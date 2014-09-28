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۶ مهر ۱۳۹۳، ۱۴:۱۱

همزمان با هفته دفاع مقدس/

چهار اکیپ پزشکی رایگان به مناطق محروم بجنورد اعزام شدند

چهار اکیپ پزشکی رایگان به مناطق محروم بجنورد اعزام شدند

بجنورد- خبرگزاری مهر: مسئول سازمان بسیج جامعه پزشکی سپاه جوادالائمه(ع) خراسان‌شمالی گفت: همزمان با هفته دفاع مقدس امسال چهار اکیپ پزشکی برای درمان رایگان محرومان به مناطق محروم بجنورد اعزام شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رمضان موفق صبح یکشنبه در مراسم اعزام اکیپ‌های پزشکی به مناطق محروم خراسان شمالی، از اعزام چهار اکیپ پزشکی و آموزشی به مناطق محروم شهرستان بجنورد در هفته دفاع مقدس خبر داد و افزود: این تیم های پزشکی صبح یکشنبه به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع برای ارائه خدمات درمانی به مناطق محروم شهرستان بجنورد اعزام شدند.

وی با بیان این که این تیم‌های پزشکی با هدف درمان و ویزیت رایگان بیماران نیازمند در مناطق محروم اعزام شدندن، اظهار داشت: هر یک از اکیپ‌های پزشکی متشکل از پزشک، پرستار، دارویار، آموزشیار و راننده است.

به گفته مسئول بسیج جامعه پزشکی سپاه جوادالائمه(ع) خراسان‌شمالی از ابتدای هفته دفاع مقدس تاکنون سه تیم پزشکی به شهر آشخانه و یک تیم نیز به شهرستان گرمه اعزام شده است.

سرهنگ موفق اضافه کرد: علاوه بر این در طول هفته دفاع مقدس ویزیت و ارائه دارو به محرومان به صورت رایگان به مدت یک روز در کلیه شهرستان های استان صورت می‌‌گیرد.

وی همچنین اظهار داشت: افزون بر خدمات فوق ارائه تست فشار خون، تست قند خون و مشاوره رایگان نیز در دو نوبت صبح و عصر در محل نمایشگاه یاد یاران واقع در پادگان شهید برونسی بجنورد صورت می گیرد.

گفتنی است، از سی و یکم شهریور تا هفتم مهر ماه که هفته آغازین جنگ تحمیلی هشت ساله محسوب می شود؛ در تقویم کشور به عنوان هفته دفاع مقدس نامگذاری شده است.

خراسان شمالی دو هزار و 635 شهید، شش هزار و 613 جانباز و 33 هزار رزمنده دارد که در طول دوران دفاع مقدس و سال های پس از انقلاب در راه دفاع از دین و میهن جانفشانی کردند.

کد مطلب 2379343

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